【0+3放假攻略】聖誕元旦請3日放10日　農曆新年請2日放9日

▲ (梁偉榮攝)

政府昨日早上6時起，放寬海外或台灣經機場抵港人士檢疫安排，由「3+4」改為「0+3」，即取消酒店檢疫，改為家居或酒店3日醫學監測。久未外遊的港人相信開始計劃請假旅行鬆一鬆。政府早前刊憲公布2023年公眾假期，若是以5天工作制、周未可放假的打工仔，明年的農曆新年只要請2日，便可以連續有9日假期。另外聖誕及元旦可請3日放10日假期。

聖誕及元旦

2022年的聖誕節在星期日，所以12月26及27均為公眾假期。若連同12月28日（三）、12月29日（四）、12月30日及周末假期，成功請假由2022年12月24日至2023年1月2日（元旦為星期日），共可享有10天假期。

農曆新年

2023年1月26日及27日請兩日假，連同1月21日和22日（周六和周日），以及1月28日和29日（周六和周日），可放1月21日至29日，共9日假期。

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責任編輯：余思嵐