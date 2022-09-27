  • 31°C
香港時間 : 2022927日 (週二) 14:20
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【0+3放假攻略】聖誕元旦請3日放10日　農曆新年請2日放9日

社會 13:34 2022/09/27

分享：

分享：

熱門 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

(梁偉榮攝)

政府昨日早上6時起，放寬海外或台灣經機場抵港人士檢疫安排，由「3+4」改為「0+3」，即取消酒店檢疫，改為家居或酒店3日醫學監測。久未外遊的港人相信開始計劃請假旅行鬆一鬆。政府早前刊憲公布2023年公眾假期，若是以5天工作制、周未可放假的打工仔，明年的農曆新年只要請2日，便可以連續有9日假期。另外聖誕及元旦可請3日放10日假期。

聖誕及元旦

2022年的聖誕節在星期日，所以12月26及27均為公眾假期。若連同12月28日（三）、12月29日（四）、12月30日及周末假期，成功請假由2022年12月24日至2023年1月2日（元旦為星期日），共可享有10天假期。

農曆新年

2023年1月26日及27日請兩日假，連同1月21日和22日（周六和周日），以及1月28日和29日（周六和周日），可放1月21日至29日，共9日假期。

【TOPick診症室】前列腺肥大可致血尿影響腎功能　泌尿外科專科醫生拆解最新治療方法

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐

相關文章

【推跌幼童】保良局嬰兒組爆虐兒事件　警方拘捕33歲院舍女職員
今日 08:56
【推跌幼童】保良局嬰兒組爆虐兒事件　警方拘捕33歲院舍女職員
【六合彩】萬聖節金多寶下月29日攪珠　巨額頭獎獎金又到
今日 09:29
【六合彩】萬聖節金多寶下月29日攪珠　巨額頭獎獎金又到
【着數優惠】港鐵App派1500元電子優惠券　明登入MTR Mobile有機會領取
今日 11:50
【着數優惠】港鐵App派1500元電子優惠券　明登入MTR Mobile有機會領取
【假針紙】荔枝角道有醫生濫發免針紙被捕　每張索價逾3千元
今日 12:29
【假針紙】荔枝角道有醫生濫發免針紙被捕　每張索價逾3千元
【親子針卡】安心出行更新同行人士疫苗通行證　可加入15歲或以下人士等
今日 12:39
【親子針卡】安心出行更新同行人士疫苗通行證　可加入15歲或以下人士等

你可能感興趣

【推跌幼童】保良局嬰兒組爆虐兒事件　警方拘捕33歲院舍女職員
今日 08:56
【推跌幼童】保良局嬰兒組爆虐兒事件　警方拘捕33歲院舍女職員
【六合彩】萬聖節金多寶下月29日攪珠　巨額頭獎獎金又到
今日 09:29
【六合彩】萬聖節金多寶下月29日攪珠　巨額頭獎獎金又到
【着數優惠】港鐵App派1500元電子優惠券　明登入MTR Mobile有機會領取
今日 11:50
【着數優惠】港鐵App派1500元電子優惠券　明登入MTR Mobile有機會領取
復活節 農曆新年 聖誕節 元旦

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【香港小姐2022】港姐連續三屆混血兒奪冠　林鈺洧言行大膽自爆擁5個性伴侶
10:58 2022/09/26
【香港小姐2022】港姐連續三屆混血兒奪冠　林鈺洧言行大膽自爆擁5個性伴侶
【無品租客】20年租客退租全屋牆身發霉　廁所廚房遺陳年污垢業主崩潰
11:11 2022/09/26
【無品租客】20年租客退租全屋牆身發霉　廁所廚房遺陳年污垢業主崩潰
【無品大媽】大媽地鐵脫鞋飄出腳臭味　乘客不滿將鞋踢出車廂
12:42 2022/09/26
【無品大媽】大媽地鐵脫鞋飄出腳臭味　乘客不滿將鞋踢出車廂