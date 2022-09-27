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【情緒健康】學童快樂指數微跌　嶺大學者料涉疫下學業壓力

社會 13:35 2022/09/27

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2021/22年度中小學學生的平均快樂指數由上年度的6.85微跌至6.77，跌幅約為1.17％。（黃悅晴攝）

嶺南大學潘蘇通滬港經濟政策研究所調查發現，2021/22年度中小學學生的平均快樂指數由上年度的6.85微跌至6.77，跌幅約為1.17％；生命教育指數則回升。負責調查的研究所所長何濼生相信，快樂指數微跌或與疫下學業壓力有關，但認為跌幅不明顯。 

研究所於今年5月至8月於16間小學及9間中學進行調查，共1,989名小學生、1,504名中學生及150名教師回答問卷。以0至10計算，21/22年度由學生自評的快樂指數平均為6.77，較上年度的6.85微跌0.08，跌幅約為1.17％。 

另外，學校生命教育指數，即學校舉辦與「關愛、智慧、堅毅、行動」相關活動的活動評分則回升，以1至5分計算，由上年度平均的3.78升至3.85。研究亦發現，生命教育指數與學童快樂指數呈現正相關，而家庭生命教育比學校生命教育，更能影響學童快樂指數。 

何濼生指，學童快樂指數下跌或與疫情下學業壓力有關，認為部分學生在網課期間未能跟上進度，回復面授課後學業壓力更大增。他又說，數據顯示學生升中學後快樂指數隨之下降，反映學業壓力對學生快樂程度的影響。不過他指出，21/22年指數平均跌幅不顯著，亦較預期少，相信生命教育指數回升，有利穩住學童快樂指數。他又稱對未來學童快樂指數回升感樂觀，相信目前社會逐步復常，可紓緩壓力。 

他建議，學校不要催谷學生追趕學業進度，亦不應要求所有學生均要考取最高分，而是要按每個學生潛能，鼓勵他們盡全力做，同時提供適當協助。他亦建議學校增加生命教育的活動形式，可考慮唱歌、藝術創作、話劇角色扮演等。 

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記者：黃悅晴

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