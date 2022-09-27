【娛圈喜訊】李元元榮升做家姐　李璨琛太太宣布有喜 ：老母終於再次懷孕了

▲ 恭喜晒！

李璨琛和太太梁志瑩（Sophia）的女兒李元元（Lucy）為人氣星二代，Lucy不時出現於各大傳媒報導內，亦深受品牌客戶歡迎，年紀小小已接拍過不少廣告，亦是網民的寵兒。

不過原來Lucy近日榮升做家姐，今天（9月27日）Sophia在宣布懷孕消息，並留言：「今日係爸爸生日，除咗想同佢講聲生日快樂之外，仲想同大家分享一個更開心嘅消息，就係：老母終於都再次懷！孕！了！因為個肚太唔明顯，但係老母又好想啲人對佢再好啲：讓下位畀佢坐呀、扶下佢過馬路呀、買嘢排隊可以插隊呀、或者買嘢唔洗畀錢呀等等。所以決定要公佈啦！決心要做一個無恥嘅孕婦。」

Sophia亦晒出元元摸着她肚皮照以及兩母女一起拿着BB的超聲波照，見元元笑得很開心，相信她很期待有個妹妹或弟弟，而Sophia亦叫大家猜猜今胎她懷的是女生還男生：「今次究竟係Richard1.0 定Lucy2.0 ，大家估下。」

帖文一出一班圈中媽媽包括林芊妤﹑符曉薇等亦有留言恭喜,其他網民都送上祝福,更指希望再有多個元元2.0！

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