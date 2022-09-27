【夫妻關係】太太婚後不顧形象不穿胸圍出街　丈夫無奈：點解可以唔著

▲ 雖然結咗婚，生咗仔啫，話晒都係人妻，落街又點可以唔著胸圍呢？

婚前婚後兩個樣，有人夫在討論區發帖，指老婆婚前愛打扮，婚後著得隨便，連胸圍也不穿便落街，勸她下次記得穿回胸圍才出街，竟被太太拒絕表示「落一落樓啫，洗鬼著咩...」，令他甚為無奈。

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日前，有人夫在香港討論區發帖，主題為「老婆結咗婚生完仔之後就咩形象都唔理」，指太太未結婚時，就算出街都會打扮，化妝著到好靚，但生了小朋友後，竟不顧形象連胸圍也不穿便出街，飛釘任人望，

其實化唔化妝，出街著得好唔好睇，我都唔介意，但介意嘅係點解佢可以連胸圍都唔著，就咁就走咗去送阿女返學。雖然學校只係喺屋企樓下附近，但話晒都叫出街，點可以胸圍都唔著，就咁著件T就出門口，都好多人望到㗎嘛。

人妻不愛穿胸圍便落樓下送女兒返學，但沿路始終有不少人對太太眼望望，人夫不想太太被人睇蝕，當然不希望太太飛釘出街，勸她下次記得穿胸圍，但太太未有理會，更表示「落一落樓啫，洗鬼著咩...」，人夫大呻：「明明拍拖果時，佢都唔係咁嘅！」

貼文一出，掀起熱議，有不少網友指樓主的太太是引人犯罪，更有網民向樓主求地址，「哇。。。我都想去兄台樓下睇下」、「佢係邊度接呀女放學，我過嚟幫幫眼」，有網民表示樓主應該幫手湊小朋友，分擔家務，「佢要湊仔，已經好倦，吾得閑亦無精神打理自己呀！你有冇幫吓佢手做家務？」、「問題就係如果真係錫老婆 應該分擔家務 去接個女俾老婆有時間去打扮！」，樓主坦言自己有幫手湊，但比重當然是太太比較多，另外也有網民提議他不如勸太太穿著多件外套，就算不愛穿胸圍也不會走光。

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編輯:王明芳