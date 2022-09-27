【好人好事】患癌綜援伯受床蝨困擾夜不能睡　90後男義助滅蝨拒絕報酬

▲ 不忍患癌綜援伯受床蝨困擾，90後滅蟲男義助滅蝨拒絕收錢。

時有聽聞基層家庭住屋環境惡劣，有不少人更長期受床蝨所擾，致夜不能眠。90後滅蟲公司東主亞臣，不堪弱勢市民為床蝨所苦，經常與義工們不收分毫義務上門滅蝨。近日的受助個案則為一名六旬的患癌伯伯，因靠綜援為生，未能承擔街外公司高昂的滅蟲費用，基緣巧合下找到亞臣求助，他不但成功為伯伯解除多月的困擾，亦令伯伯與相依的老伴太太終「有覺好訓」。

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被問及他長期義助基層的原因，亞臣坦言只因為希望以身作則，感染他人。

雖然我哋唔係社企，但我哋願意為社會出一分力，亦希望可以感染到其他人

滅蟲公司「德國巴斯害蟲防治」90後負責人亞臣接受TOPick訪問稱，伯伯與太太居於公屋，夫婦二人只靠微簿的綜援金過活，數個月前開始發現家中有床蝨，他與老伴經常被床蝨咬醒，全身皮膚痕癢更令他難以休息養病。

由於深知街外滅蟲公司收費高昂，因此伯伯一開始曾嘗試使用殺蟲水自行解決，惟效果有限；其後再向社工求助，被冷待之餘，更被出言諷刺，「我哋幫唔到佢」，「你想點？」。輾轉下，他經朋友介紹認識了亞臣。

亞臣得悉伯伯遭遇後，即二話不說，決定即時上門義務為伯伯處理。他指滅蟲後，伯伯一度不好意思，打算給他2,000元薄酬，但卻被他推卻。因他深深明白，年邁的伯伯生活已捉襟見肘，更希望他可以將錢儲下以作將來不時之需。

佢話畀番$2,000我，我話免費幫佢搞掂得啦。

亞臣又透露,從2017年開始已經做這類義工活動，他指當年眼見公司生意穩定，於是便開始有回饋社會的想法。今年更參加了義工團隊「足印」，與其他志同道合一同上門助基層滅蝨。他又感嘆指每個人都有唔容易嘅時候，經常提醒自己「過得好」嘅時候，切勿忘記其他唔容易嘅人。

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記者：容惠玲