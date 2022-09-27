【最壞身教】10歲男童不甘體罰勒死祖母　育兒專家︰以暴易暴致孩子充滿仇恨

▲ 從小於暴力環境成長的人，心底會憋着恨，會伺機反抗或報仇。

為甚麼前綫兒童照顧者的虐兒個案會日趨嚴重？這是絕對值得花資源去深入研究的課題，因為這現象對下一代會有極為負面的影響。

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為甚麼施虐者會如此心狠手辣，對着手無縛雞之力的稚嫩小孩施以暴力？答案可能會讓人更為不安—因為不少施虐者壓根兒不覺得自己是虐兒，他們更會將對待孩子的暴力行為曲解而務求合理化呢！

先來深入了解施虐者的成長歷史吧，不少人都是從打罵中長大的。從小在家裏只要稍為行差踏錯，被標籤為「不聽話」嘛，旋即要捱揍！被摑巴掌、腦袋被戳、頭髮被拽、手臂被扭、肚被腳踹……施虐者除了用手打，還會借用物件，比如吃飯時手執筷子插過去，抬起椅子扔過去，又或最常見的是隨手脫下自己的拖鞋當武器等等。

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還記得先前駭人的案件，那個十歲男童使勁箍實祖母的頸項嗎？於祖母失去意識之前，她的手正欲拿起拖鞋，有可能她是慣常用拖鞋狠打孫兒的呢！當自己的生命長時期面臨威脅時，受虐的人心底會憋着恨，會伺機反抗或報仇。這種以暴易暴的心態與行為，是一代一代的暴力種子。

從小於暴力環境成長的人，外表不一定暴戾，但暴力的種子已牢牢潛藏於腦袋，當面對他們認為「不聽話」的生物時，火就來了！

原文刊登於《香港經濟日報》，標題為「暴力種子」

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