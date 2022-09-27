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【612基金】陳日君等6人涉未註冊案續審　辯方指捐款數額小10萬以上總額不足900萬

社會 14:25 2022/09/27

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天主教香港教區榮休主教陳日君（左）。（資料圖片）

天主教香港教區榮休主教陳日君樞機及歌手何韻詩等5名「612人道支援基金」信託人，連同基金秘書施城威涉未有為基金註冊為社團，6人否認1項「沒有在指明時限內申請註冊或豁免註冊社團」傳票控罪，案件今（27日）於西九龍裁判法院續審。辯方盤問負責調查612基金銀行帳戶的警長時指出，基金平均每筆捐款只有約4,000元，數額很小，10萬元以上捐款總額亦不足900萬元，警長供稱沒有留意數額。

駐國安處警長蔡健章負責調查涉案銀行帳戶。代表陳日君及何秀蘭的資深大律師彭耀鴻盤問蔡時提到，基金總存款約4.5億元，交易數目約10萬，即平均每筆捐款只是約4,000元，而且大部分捐款數額僅是500元、1,000元至1萬元，數額其實很小。彭續指，超過10萬元的捐款總額不足900萬。蔡表示交易數目太多，沒有留意數額。蔡在裁判官詢問下解釋，4.5億的總存款，是將跨行轉帳款項計算在內，扣除後淨存款則為2.7億。

警察牌照課高級督察龔伊琳供稱，「612基金」及「反送中受傷被捕者人道支援基金」均沒有註冊為社團或申請豁免註冊，並指社團需列出3名幹事姓名，多於3人則可自由選擇是否在申請表交代。

盤問時問及，已故賭王何鴻燊的治喪委員會及李家超競選辦有否註冊為社團，遭控方質疑與案無關。主任裁判官嚴舜儀亦指，若辯方找到上述組織在名冊上可以直接指出，找不到則留待陳詞交代，強調1個組織是否社團應交由裁判官決定。

6名被告依次為天主教香港教區榮休主教陳日君樞機、大律師吳靄儀、前嶺大副教授許寶強、前立法會議員何秀蘭、歌手何韻詩及施城威，各被票控1項沒有在指明時限內申請註冊或豁免註冊社團罪，控罪指各人於2019年7月16日至2021年10月31日，包括首尾兩天，作為「612人道支援基金」的本地社團幹事，沒有在指定時間內遵守《社團條例》5（1）條的規定。

聆訊下午續。

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記者：陳曉欣

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