【AV天王】43歲男優清水健再度婚姻失敗　太太宣布離婚：尊重他面對工作的態度

清水健離婚！現年43歲的日本著名AV界男優清水健在2018年6月宣布與拍拖4年作家伊藤春香結婚，不過二人只是「事實婚」，即沒有到日本政府機關註冊，在翌年誕下兒子。

可是清水健與伊藤春香於今日（9月27日）中午齊透過社交平台宣布離婚，兩人已分居，兒子現時與伊藤春香一同生活，而夫妻二人共同撫養3歲兒子。

伊藤春香公布離婚消息表示，與清水健的「事實婚」關係已解除，今後會以孩子為第一優先考量，她指：「和他相遇至今8年，我尊重他面對工作的態度，還有在孩子面前是令人自豪的爸爸，這個想法仍舊沒有改變，只是兩人的關係和生活方式改變了，也必須誠實告知大眾。」

▲ 清水健、與伊藤春香及兒子。

清水健演出逾萬齣AV

清水健入AV行20多年，演出逾萬齣「愛情動作片」，「交手」過的AV女優無數。他曾與息影AV女優步原Raito在2007年結婚，可是兩年後離婚，二人妻育有一子一女。

至於伊藤春香出生於小康之家，在著名的應慶大學政治系畢業，是高學歷的才女作家。當年伊藤春香宣布與清水健結婚時，外間不睇好此段關係，更被網民留言稱「AV男優要跟其他女性上床，不就是常常出軌嗎？」、「妳要怎跟父母解釋你老公的工作？」、「你們的孩子一定很可憐」等。

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一度內心掙扎

後來清水健與伊藤春香接受日本網路電視台《Abema News》訪問，春香談及對丈夫的工作背景感受，大方地霸氣回應︰「AV男優是丈夫的工作，這也是他的天職。」

當然，伊藤和清水健交往之初，也不是沒掙扎過，如知道他跟許多女性發生性行為，當時還覺得難接受，大哭了一場。

但她後來釋懷，大方地表示︰「如果是跟1、2個人性交的話，我自己可能會想我比對方差嗎？但是他跟1萬人性交過了，我很難對那1萬人產生忌妒，對這個人來說性行為非出軌，本人也沒有外遇的想法。所以對我來說，說他外遇也是很奇怪的事情，只能說性交就是他的才能吧。」

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