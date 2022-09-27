【將軍揾到馬】九巴首辦將軍澳至馬鞍山路線　收費平過新巴重有優惠

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九巴與新巴城巴競爭激烈，繼新巴昨（26日）宣布下周一起開辦新線連接將軍澳及大圍／火炭後，九巴今日（27日）宣布下周一起開辦新線90和97，連接將軍澳及馬鞍山／石門。

九巴今日（27日）宣布，連接將軍澳至沙田(石門)及馬鞍山的90線 [將軍澳（彩明）⇋ 碩門邨] 及97線 [將軍澳（康盛花園）⇋ 烏溪沙站] 將於下周一（3日）投入服務，全程收費僅需8.5元，更提供「搭十送一」優惠。

九巴全新路線90及97，分別來往將軍澳（彩明）至碩門邨及將軍澳（康盛花園）至烏溪沙站，平日早上及下午繁忙時間將軍澳及沙田區各互開一班。其中90線由彩明總站出發，途經尚德、將軍澳南後，便會直接駛往將軍澳隧道和大老山隧道，前往廣源邨、愉翠苑、沙田第一城及碩門邨；97線由康盛花園出發，經寶林及坑口後，便直接駛往將軍澳隧道和大老山隧道，前往大水坑、馬鞍山市中心及烏溪沙站。

90及97線全程收費僅8.5元，更設有「搭十送一」優惠，以同一張成人或學生八達通卡，每星期乘搭滿十程90線或十程97線，可於指定日期到沙田客務站換領相關路線車票一張；乘客亦可以九折優惠價，於沙田客務站購買十張90或97線單程成人車票。

雖然同為連接沙田區及將軍澳的繁忙時段路線，但九巴路線較新巴平，全程只需8.5元。

10月3日起投入服務新巴士線 九巴 新巴 90 97 798P 798X 路線 彩明<>碩門邨 康盛花園<>烏溪沙 將軍澳工業邨<>大圍站 將軍澳工業邨<>駿洋邨 車站數量 19 23 25 19 全程車費 $8.5 $11.7 班次 周一至周五每日對開2班 周一至周五每日對開1班

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責任編輯：余思嵐