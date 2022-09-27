【環保回收】「喵坊Mil Mill」：非想阻撓發展微電子中心　冀予2至3年助找合適長期運作廠地

▲ (Mil Mill 喵坊FB)

位於元朗創新園的全港唯一紙包飲品盒回收廠「喵坊Mil Mill」不獲業主科技園公司續約，一旦未能覓地重置廠房，每月約百噸紙包飲品盒及約千噸廢紙或無人回收而要棄置堆填區。「喵坊Mil Mill」今日 （27日）表示，不是想阻撓科技園發展微電子中心，但希望可以給予2至3年的搬遷寬限期，協助尋找合適廠地作長期運作。

「喵坊Mil Mill」在社交平台指，翻查立法會文件，科技園要興建微電子中心沒有就擴建提出確實時間表，也絕非想阻撓微電子中心的發展，亦願意遷出創新園，但前提是真的有需要有一個合理的搬遷寬限期，也需要找到一塊能長期運作的廠地，希望和環保園漿廠無縫交接，也願意配合科技園，換取2至3年的搬遷寬限期；同時亦希望環保局及創科局協助尋找如屯門環保園的合適廠地，以繼續整個香港的紙包飲品盒的回收工作。

【TOPick診症室】前列腺肥大可致血尿影響腎功能 泌尿外科專科醫生拆解最新治療方法

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐