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【假針紙】接連有醫生涉濫發免針紙被捕　陳家亮憂醫生專業形象亮起警號

社會 15:37 2022/09/27

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接連有醫生涉濫發免針紙被捕，陳家亮憂醫生專業形象亮起警號。（資料圖片）

警方大半年來至少拘捕或通緝6名西醫涉嫌濫發免針紙，今日（27日）再在荔枝角道拘捕一名65歲醫生涉嫌於2月至5月共發出超過3,196張相關豁免證明書而每張索價3千至5千元不等（詳情即看【下一頁】）。

中大醫學院院長陳家亮今日在社交平台發文表示，最近兩個星期接運有醫生因涉嫌濫發「免針紙」被捕，雖還未經審訊，不能妄下判斷，表面證據的確令人感到驚訝及嘆息，假如案件屬實，發出數以千百計的「免針紙」這般誇張程度的案件，實在是極之罕有，甚至聞所未聞。

有社會聲音批評不少醫生事事向錢看，陳家亮指，也認識一些愛「財」若渴的醫生，但他們也有行醫的底線，就是不會為了金錢而把市民大眾的健康置之不理。

陳家亮認為，還有很多人不願意打針，向那些醫生買「免針紙」可能只是各取所需，他尊重那些選擇不接種疫苗的人士，但以假的「免針紙」作為解決方法，就絕不能認同，而為了貪圖金錢而失去誠信亦是行醫所不能接受。

陳家亮表示，前幾天是中大醫科新生的白袍典禮，在家人及師長見證下，300名未來醫生穿上白袍，承諾他們終生以服務社會大眾為己任，他認為誓言並非信口雌黃，因為這件白袍既輕且重，它所承擔的責任是一生一世的。

他擔心也許濫發「免針紙」一事只是個別不良醫生的問題，但在市民心目中，醫生的公正及崇高專業形象已亮起警號。

我們不能保證每個醫科生他朝必定濟世為懷，只望我們一日為師，都仍然竭盡所能，以生命影響生命去栽培下一代，令市民大眾的生命及健康有所保障。

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責任編輯：李榮忠

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