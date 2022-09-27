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【香港小姐】關楓馨再度選港姐不介意名銜　Fabi透露因一件事最怕公開穿泳裝

娛樂 17:43 2022/09/27

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關楓馨再選港姐！

TVB昨日（9月26日）舉行「55周朱點慶亮燈儀式暨記者會」，除了公布四大台慶劇外，當然不少得推出多個綜藝節目帶來更多歡樂給家庭觀眾。

當中最令人注目的莫過於是《香港小姐再競選》，參加者為一班落選佳麗，而於去年參選港姐五強止步的關楓馨（Fabi）亦是其一參賽者。

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再次參選有原因

談到為何她會再次挑戰參選，是否望今次可奪名銜，Fabi否認說：「很難得再有機會參加這個節目，我覺得很有趣，亦不是有關想再奪名次，沒有想過這件事，而是希望觀眾見到我入行這一年的進步。」

Fabi續指暫未知道節目有何環節：「若果有問答或才藝表演，希望大家看到我這年的轉變，例如口才好了，想觀眾看到不一樣的我。（何時開拍？」未知，要公司還未通知。」

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最怕穿泳裝

至於問到她最擔心那個環節，她坦言是泳裝環節，皆因自言身形不及當時那麼弗：「現時狀態一定沒有當時那麼好，因為那時大壓力都變瘦，所以希望趁這段時間好好管理自己身形。」

記者:陳曉柔

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