【超市大搜查】日本雜誌評測16款嬰兒潤膚乳　嚴選2款A+乳液溫和高保濕

▲ 日本雜誌評測16款嬰兒潤膚乳，嚴選2款A+乳液溫和高保濕。

BB皮膚特別幼嫩、敏感，需要特別的呵護，挑選一款夠溫和、保濕的潤膚乳相當重要。日本雜誌《LDK》最近評測16款嬰幼兒潤膚產品，部分上榜產品可在本港買到，各位爸媽不妨參考。

評分標準

《LDK》搜羅了16款市面常見的嬰幼兒潤膚乳，品牌包括強生、Pigeon、花王等等，針對產品的保濕力、溫和度以及使用感進行測試並評分，找出最佳潤膚乳。

保濕力：將潤膚乳塗抹在皮膚上，使用儀器測量塗抹前和塗抹後3小時皮膚的含水量。

溫和度：檢視各款產品的成分，成分愈簡單愈好。另外，含有神經酰胺和透明質酸等保濕成分，以及防止皮膚粗糙的甘草酸二鉀等親膚成分，會給予較高評分。

使用感：將產品塗抹在皮膚上，測試其黏度、易推開程度，以及氣味會否太濃。

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這次測試當中，有2款產品獲得A+評級，分別是「持田嬰兒潤膚乳」和「Medibaby藥用保濕啫喱」，前者更被選為「Best Buy」，《LDK》指這兩款潤膚乳保濕效果持久，可防止皮膚粗糙，塗抹後不黏膩。

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責任編輯︰羅嘉欣