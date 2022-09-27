頭油過多？中醫教你「自」療方法

中秋已過，但「秋老虎」持續發威，天氣非常炎熱，汗如雨下，身體發出陣陣汗臭味，有些人就連髮絲都會「散發」出陣陣臭味！黐𥹉𥹉的頭髮，影響儀容之餘甚至會影響社交。其實油多頭臭全因頭油過盛，頭油不單影響個人儀容，更有可能引起頭痕、頭瘡、頭皮泛紅、頭臭和頭皮屑等。

3大不良生活習慣是「油」來



頭油是毛囊內皮脂腺產生的油性物質，這種油性物質正是皮脂。皮脂分泌的多寡會因應個人體質、年紀、天氣變化而有所不同。另外，遺傳性荷爾蒙過盛亦會導致頭油過多。至於後天成因，大多是源於不良的生活習慣和錯誤的洗頭方法，要徹底解決頭油過盛問題，可從以下幾方面進行改善！



經常熬夜

經常熬夜和壓力大都會影響身體的內分泌系統，聚濕生熱，薰蒸皮膚，令油脂過度分泌。



不良飲食習慣

經常吃辛辣油膩、高熱量、高脂食物和冰凍飲品等，都會傷害到脾胃消化功能，令濕熱積聚體內而影響正常的新陳代謝。經常進食油膩食物更會加重肝臟的負擔，影響血液循環，從而令皮膚大量分泌油脂。

錯用洗頭方法

很多人誤以為多洗頭就可以去除頭油，其實洗頭次數太頻密反而會令皮脂腺分布旺盛的皮膚因缺油缺水而分泌更多的油脂，最後反而變成愈洗愈油！另外，過於用力洗頭和使用洗淨力過強的洗頭水都會很容易造成頭皮受傷發炎。水溫過高或過凍亦會刺激頭皮而影響皮脂分泌。



3種多頭油體質



改善頭油首先要改善生活飲食習慣，除此之外，中藥或食療有助預防和改善頭油。從中醫角度，頭油過盛，可能與先天痰濕體質，或濕熱上蒸有關。適當使用中藥或食療可以對頭油情況有所緩解。



痰濕型

特徵：身體肥胖、易浮腫、易流汗且汗多黏膩、身體感沈重感、易疲倦、舌體肥大、舌苔膩



濕熱型

特徵：容易心煩、經常感到口苦、口臭、大便不暢、舌質紅、苔黃膩



對於以上體質所帶來的頭油問題，註冊中醫師葉永生推介以下2款可改善頭油的食療。



祛油消脂茶（1人份量）

材料：荷葉2錢、薄荷1錢、山楂5片、佩蘭2錢

功效：清熱降脂，消滯化濕。



土茯苓五指毛桃馬蹄湯（3-4人份量）

材料：土茯苓6錢、五指毛桃1両，馬蹄5粒，白朮3錢、扁豆3錢，生薏米1両，水10碗

功效：健脾祛濕，清熱解毒。



慎選合適洗頭水



要改善頭油，坊間的中藥護髮產品和洗頭水是不錯的選擇，可選擇使用含有側柏葉茶籽、蘆薈、甘菊等中藥成分的洗護產品。當中的蘆薈含有保濕因子，可使頭皮達至水油平衡，減低頭油問題。配合其他中藥成分，平衡pH值，維持頭皮健康，養護保濕，令頭皮達至水油平衡，同時可潔淨油脂污垢，淨化頭皮毛囊，令毛囊暢通健康。

(位元堂註冊中醫師葉永生提供)