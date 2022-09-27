【消費券1萬】買惠康現金券最多回贈600元　一文看清惠康、萬寧及7-Eleven多項優惠

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第二期電子消費券將於10月1日發放，惠康、萬寧及7-Eleven今日（27日）宣布推出多項優惠，其中包括購買現金券即享額外現金獎賞、使用指定支付工具即時扣減優惠，以及使用八達通領取消費券即時賞。詳情如下：

惠康

優惠一：

購買惠康現金券送最高$600回贈

由9月30日至10月13日，於惠康分店購買現金券即享額外回贈，買$1,000 即送$50，買$2,000送$120，其後每買多2000元回贈$120，最多回贈$600。首三天 、9月30日至10月2日購買現金券，更可享額外優惠，買$1,000多送$10，回贈總值$60，買$2,000多送$20，回贈總值$140；所有贈送的現金券都不設最低消費。

優惠視乎各分店的現金券供應而定，售完即止。每人限購$10,000現金券，可使用任何支付工具購買。贈送的$10 及$20現金券有效期為10月5日至10月11日，贈送的$50及$120現金券有效期至10月31日。優惠不適用於所有網上購物或透過任何流動應用程式購物，以及任何電話、傳真或電郵的購物服務。

優惠二：用PayMe去惠康旗下超市品牌享最高$180折扣

由2022年9月30日起，於推廣期內以PayMe於惠康旗下等超市品牌消費，可享最高$180折扣優惠，詳情如下：

PayMe 優惠 (1)：由9月30日上午8時正開始，首5,000名用PayMe於惠康惠顧任何金額的用戶，即獲$100優惠券，只要下次以PayMe付款，惠顧滿$100或以上即自動扣減。

PayMe 優惠 (2)：由9月30日至10月31日，用PayMe惠顧滿$300或以上，即減$30，等於9折優惠。優惠可以多次使用。

PayMe 優惠 (3)：由9月30日至10月31日，新用戶成功登記PayMe賬戶，完成香港身份證驗證，並惠顧滿 $100，可獲$50優惠券。

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7-Eleven

使用八達通領取消費券獲贈$6優惠券及7CAFÉ $7換購券

由10月1日至10月5日，於7-Eleven分店使用八達通領取消費券，即可獲贈2張$3優惠券及1張 7CAFÉ $7換購券，優惠券有效期至10月12日 。凡購物滿$30，即可使用贈送的$3優惠券一張。

另憑 7CAFÉ $7 換購券，可以優惠價$7 購買任何口味之7CAFÉ 即磨咖啡1杯，適用於熱或凍款式。受條款及細則約束，詳情請參閱券上之連結。

萬寧

優惠一：買$1,000萬寧禮券送$50、買$2,000送$100、買$3,000送$200

由10月2日至10月16日，於萬寧分店購買禮券滿指定金額即額外再送禮券，買$1,000送$50，買$2,000 送$100，買$3,000 更送$200。優惠視乎各分店的禮券供應而 定，售完或送完即止。每人每日限購$3,000禮券，可使用任何支付工具購買，贈送的禮券有效期為最少一年或以上。優惠不能與 yuu 折扣日或其他優惠日及時段、或消費券優惠券同時使用，只適用於香港萬寧實體分店。

優惠二：使用5個指定支付工具付款可享最高$378 即時扣減優惠

由10月1日至12月31日，於分店使用八達通／AlipayHK／WeChat Pay HK／PayMe／BOC Pay，購物滿$288，即時扣減$28，購物滿$388，即時扣減$50，購物滿$688，即時扣減$100。

購物時只需出示支付工具內的優惠條碼（適用於八達通／AlipayHK／WeChat Pay HK）或於收銀處告知職員需使用優惠（適用於 PayMe／BOC Pay），即可獲得優惠。

另外，於萬寧網店，使用八達通／ AlipayHK／WeChat Pay HK／PayMe 購物滿$800，亦可即時扣減$100。優惠不適用於購買 萬寧禮券、初生嬰兒奶粉、繳付膠袋徵費，以及不能於 yuu 折扣日或其他優惠日及時段時使用。

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責任編輯：陳麗娜