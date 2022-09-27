【高官民望】民研：陳茂波評分飆至58.4分創新高　鄧炳強蟬聯民望最高局長

▲ 財政司司長陳茂波。（資料圖片）

香港民意研究所最新調查顯示，財政司司長陳茂波的支持度評分為58.4分，民望淨值為正39個百分點，均比4個月前大幅上升，亦再創2017年2月有紀錄以來新高；另外，保安局局長鄧炳強，繼續蟬聯民望最高局長。

民研於9月初由真實訪問員以隨機抽樣電話訪問方式，成功訪問了1,002名香港居民。結果顯示，政務司司長陳國基的支持度評分為46.8分，其支持率為 26%，反對率為13%，民望淨值為正13個百分點。財政司司長陳茂波的支持度評分為58.4分，支持率為55%，反對率為17%，民望淨值為正39個百分點。律政司司長林定國的支持度評分為 45.9 分，其支持率為 29%，反對率為 17%，民望淨值為正 12 個百分點。

局長方面，全部15位局長的民望淨值均為正數，排名最高的是保安局局長鄧炳強，他的支持率為53%，反對率為28%，民望淨值為25個百分點；其次為政制及內地事務局局長曾國衞，支持率為39%，反對率為16%，民望淨值為22個百分點。

最低的則是教育局局長蔡若蓮，支持率及反對率均錄得32%，民望淨值為1個百分點。對比約3個月前，3位原位續任的局長，即鄧炳強、曾國衞和許正宇的支持率淨值，均錄得顯著上升。

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責任編輯：陳葆琳