【家庭移民】一家三口移民英國老公臨陣退縮　港媽憂獨力湊6歲仔僅有一年生活費

▲ 有港媽指一家三口移民英國，老公卻突然表示不會同去。

移民是家庭重大的決定，必須好好商量再作決定斷。有港媽在網上討論區分享，原本決定一家三口移民英國，可是丈夫卻突然表示不會同去，她擔心在英國人生路不熟，獨力照顧年僅6歲的兒子，加上存款只夠一年生活費，令她苦惱應否自己帶兒子移民。

該名港媽近日於「親子王國討論區」以「老公唔跟去英國」為題發帖文，表示自己與丈夫及6歲的兒子已成功申請移民英國簽證，可是「老公又話唔去」。丈夫指會每月寄生活費給她，她不必找工作，不過她有不少憂慮︰

我自己英文麻麻，怕自己搞唔掂，去到要租屋又搵學校，冇人冇物，又未去過當地。

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存款只夠一年生活費

港媽因此苦惱「我應該去唔去好呢？」其後她補充更多背景，丈夫任職建築運輸行業，他以「怕自己英文唔好搵唔到工」為由，表明不會一同去英國，預計約一年半後才到英國探妻兒。她指移民主要是為了兒子成長有多一個選擇，但目前存款只夠一年生活費左右，坦言「真係唔夠，要慳住慳住洗」，也因而計劃去曼城，當地生活指數較低、屋租較便宜。

原是全職媽媽的她擔心在英國獨自湊仔，「湊返學放學、去買餸，又要煮飯、教功課等」，一腳踢相當不容易。另一方面，夫妻關係隨著分隔兩地亦面臨挑戰︰

他叫我要學識獨立，不在他身邊也可以生存到。分開真的是考驗，亦是我憂慮之一，第三者應該不會（有）的。

網民︰勉強走隨時輸埋婚姻

不少網民給予意見，大多建議港媽考慮清楚，既非一家人一齊移民，存款不多又未必能應付當地生活，加上夫妻分開是更大的難關。有網民留言，「樓主根本無本錢移民，勉強走隨時段婚姻都輸埋」、「分開在地球兩邊，咁點叫一家人？」、「你要諗下生唔生活到先得」、「你同老公分開住先係考驗」、「容易有第三者介入？」。點擊睇更多網民意見︰

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責任編輯︰王明芳