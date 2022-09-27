【免針紙案】上周被捕天水圍西醫林定儀　為港大醫學院前院長林兆鑫女兒

▲ 上周被捕天水圍西醫林定儀，為港大醫學院前院長林兆鑫女兒（資料圖片）

警方至今拘6名醫生疑濫發俗稱「免針紙」的「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」，其中於上周四在東涌寓所被捕的天水圍診所西醫林定儀，為港大醫學院前院長林兆鑫的女兒，兩父女感情要好，她的父親亦曾因「公職人員行為失當」罪入獄。

翻查資料，林兆鑫大女兒名為林定儀，2002年在港大醫學院畢業，而據醫委會註冊醫生名冊，只有一名註冊醫生名為林定儀，亦是於2002年在港大醫學院畢業。

林兆鑫1967年在港大醫學院畢業，為腸胃科的國際權威，他於2003年至2006年出任港大醫學院院長期間，因公職人員行為失當被判入獄25個月，亦於2011年7月被香港醫務委員會判處即時停牌9個月。

警方於上周四在東涌寓所拘捕林定儀，隨即被警方押返天水圍的診所調查及搜證，並檢走醫療文件、紀錄及多部電腦等證物。

警方指，林定儀於今年2月至9月開出1,399張免針紙，每張收費700元，涉及診金近百萬元，現暫准保釋候查。

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記者：鄧凱文