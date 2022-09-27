【最佳航空】2022年全球最佳航空公司排名　第一位7度蟬聯榜首國泰跌出10大

▲ Skytrax公布《全球最佳航空公司排名》。

英國航空服務評級機構Skytrax近日公布《全球最佳航空公司獎項》（World Airline Awards）排名榜單。第一位的寶座繼續由卡塔爾航空蟬聯，而新加坡航空和阿聯酋航空分別位列第二及第三位。而港人最愛的國泰航空和長榮航空亦跌出頭10位。即睇排名榜結果!

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Skytrax每年都會公布《全球最佳航空公司排名》，而最新出爐的2022年全球最佳航空公司排名名單，則是來自Skytrax於去年9月至今年8月期間，訪問來自100多個國家及地區的1400萬名旅客，他們投票選出全球前100名最佳航空公司的結果，可見公信力十足。

第1位

▲ 卡塔爾航空。 (圖片來源:oracle)

卡塔爾航空（Qatar Airways）第7年蟬聯最佳航空公司第一名的寶座。同時，更榮獲世界最佳商務艙、世界最佳商務艙座位、中東最佳航空公司、世界最佳商務艙休息室及最佳商務艙機上餐飲獎等9個全球最佳獎項。

第2位

新加坡航空公司（Singapore Airlines）繼續保持上屆好成績，亦獲得亞洲最佳航空公司、世界最佳頭等艙、世界最佳頭等艙座椅等9個全球最佳獎項。

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第3位

阿聯酋航空（Emirates）今年打入三甲，除取代全日空（ANA All Nippon Airways）登上第3名寶座之外，亦獲得全球最佳機艙娛樂、全球最佳經濟艙等5個獎項。

第4位

ANA全日空（ANA All Nippon Airways）今年獲得世界最佳機場服務、世界最乾淨客艙等殊榮。

國泰、長榮跌出10大

▲ 國泰航空（Cathay Pacific Airways）。(圖片來源: 國泰航空網站)

另外，不少港人經常透過飛行里數兌換機票乘坐的英國航空（British Airways），今年繼續位列11位，並獲歐洲最佳員工服務及歐洲最佳空中服務員，共兩項殊榮。

而另一間較多港人移英常乘搭的維珍航空(Virgin Atlantic Airways)則名列19名。以台灣為基地的長榮航空(EVA Air)及中華航空(China Airlines)則分別名列18及42名。

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最為港人熟悉的國泰航空（Cathay Pacific Airways）曾在2019年一度成為全球最佳航空公司第二位，2021年則跌至第6位。今年跌出頭10位，降至第16位。而在其他細分類別當中，在機艙清潔度排名第10、最佳機上娛樂設備排名第13、最佳員工亞洲排名第10、最佳機場服務排名11。以機艙等級的類別當中，最佳頭等艙排名第11、最佳商務艙排名第6、最佳特選經濟艙排名第13及最佳經濟艙排名第7。

國泰旗下的香港快運航空並無在任何排名中出現，而香港航空則名列69，比去年下跌6位。

全球最佳航空公司排名(頭20位)

航空公司 2021年排名 2022年排名 卡塔爾航空 1 1 新加坡航空 2 2 阿聯酋航空 4 3 ANA全日空 3 4 澳洲航空 8 5 日本航空 5 6 土耳其航空 17 7 法國航空 10 8 大韓航空 22 9 瑞士國際航空 18 10 英國航空 11 11 阿提哈德航空 21 12 中國南方航空 12 13 海南航空 19 14 漢莎航空 13 15 國泰航空 6 16 荷蘭皇家航空 16 17 長榮航空 7 18 維珍航空 24 19 塔斯航空 28 20

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