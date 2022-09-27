【疫苗通行證】周五起降至5歲　更新「安心」可存多8人針紙

▲ 更新「安心」可存多8人疫苗通，只限老幼及殘疾人士

「疫苗通行證」周五（30日）起適用年齡降至5歲，5至11歲兒童需接種2劑新冠疫苗，或接種第1劑疫苗後未滿3個月；12歲或以上人士則須於接種第2劑疫苗5個月內接種第3劑。為配合新安排，港府今（27日）表示，用戶更新「安心出行」後，可同時儲存自身及最多8人的「疫苗通行證」，包括15歲或以下人士、65歲或以上人士，或殘疾人士。



家長也可使用「醫健通eHealth」流動應用程式，添加子女為「我的家庭成員」，以同時查閱及出示自身及子女的「疫苗通行證」，家長可瀏覽「醫健通」網頁，了解相關操作。



兒童或家人亦可攜帶及出示印有二維碼的紙本紀錄或以儲存於手提電話的相片展示二維碼，作「疫苗通行證」之用。政府提醒處所掌管人，以上述方式攜帶及出示「疫苗通行證」二維碼屬「疫苗通行證」安排下所容許的做法。



政府已更新「驗證二維碼掃瞄器」流動應用程式至4.4.2版本，協助處所掌管人按最新的「疫苗通行證」接種要求查核及紀錄到訪人士的「疫苗通行證」。政府提醒相關處所掌管人須盡快下載最新版本的「驗證二維碼掃瞄器」。

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記者：鄧凱文