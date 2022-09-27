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【0+3熱話】網傳回港BNO及身份證不可登機？　看清香港最新出入境須知

社會 16:35 2022/09/27

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熱門 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

(資料圖片)

政府昨日（26日）早上6時起，放寬海外或台灣經機場抵港人士檢疫安排，由「3+4」改為「0+3」，即取消酒店檢疫，改為家居或酒店3日醫學監測，許多人因沒有出遊，主要使用的特區護照或已過期，有網民近日在討論區發文，表示不知英國國民（海外）護照(BNO)仍能不能用作出入境。

貼文引來不少網民留言。

返香港用bno要搭hkid(身份證)一齊用，因為淨有bno唔當係hk resident(香港居民) 。

有BNO都唔代表你可以入境香港，有有效永久居民身份證就得

BNO係用黎(來)當地出境，同入境香港無關係，航空公司要確定你係可以在目的地入境

港府去年經已不再視英國國民（海外）護照（BNO），為旅遊證件及身份證明，市民需要以特區護照或身份證出入境，而非中國籍的香港永久居民則要申請簽證身份書。至於當地能否接納BNO以作入境護照，就要自行查詢當地入境護照的措施或限制。現時日本、韓國、台灣等仍然接納BNO作為入境證明文件，市民出發前最好查清楚旅遊地點最新出入境和航空公司登機資料。

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記者：余思嵐

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