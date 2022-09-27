【紓緩濕疹】港媽患嚴重濕疹甩皮爛面　戒類固醇靠$30低成本方法還原白滑肌

▲ 港媽分享低成本紓緩濕疹方法，還原白滑肌。

濕疹發作令人苦不堪言，曾飽受濕疹困擾的港媽Ann早前就在YouTube分享了自己患上濕疹的經歷，以及如何用低成本紓緩方法，改善臉上濕疹，成功還原白滑肌膚。

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港媽Ann早前在社交平台分享患上濕疹，再到尋求治療的經歷，以及紓緩方法。她憶述，自己在10多歲時臉上生了許多暗瘡，當時用了不少錯誤方法處理，如到美容院進行鑽石磨皮、針清、果酸換膚等，導致皮膚愈來愈薄，臉部角質層保護膜完全流失。而她亦表示，隨著年齡增長，自身免疫力變差，可能情緒不好，加上食物方面也不能配合，種種因素都令她的濕疹加劇。

Ann形容除了眼睛之外，基本上當時她的整張臉，也像燒傷了一樣：「當時好無自信，好唔開心。」而她亦深信，情緒是會影響皮膚問題。

為了治療濕疹，Ann嘗試過不同方法，亦直言「行了許多冤枉路」。首先，Ann先去向西醫求診，醫生為她處方了類固醇藥物，用藥後她的皮膚情況的確有好轉，但一停藥，病情就變得更差。後來她轉向中醫求診，但服藥排毒後，她的濕疹卻由臉部蔓延至全身。

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在向中西醫求診都無效後，Ann嘗試了一個低成本紓緩濕疹方法。她介紹，要先準備3樣物品，第一樣要準備的是冰袋，第二是凡士林，第三是化妝棉：

只需要這3樣物品，不只可救回你的臉，還可以讓你的臉漂亮過搽上任何東西。因為它是真正幫你紓緩濕疹症狀，以及修復保護膜。

Ann介紹，做法是先在臉上搽上很厚的凡士林，再用化妝棉濕水敷在臉上，以冰袋來回輕印冰敷，整個過程約為時10分鐘，其後可用化妝棉，抹走臉上多餘的凡士林。

為肌膚自製保護屏

Ann表示，在抹走多餘的凡士林後，臉上仍會有一層薄薄的凡士林，而她提醒千萬不要用水沖走。如果哪個部位感到痕痛，可用冰袋再多敷一會，有時一敷就可能是敷數個小時。

這個方法不是幫你斷尾，也不是一天時間令你康復，嚴重的要連續用很多天。但我可以肯定告訴你，會一日比一日好。

Ann又叮囑在使用上述方法時，千萬不要加插自己的方式；也不要半途而廢，搽回類固醇，因為可引致濕疹復發。她又提醒切勿超時，因為凡士林一旦乳化，就會融化，影響效果。

▲ Ann介紹，可將一粒米份量的凡士林，與礦泉水保濕噴霧混合，為肌膚製造保護屏障。（圖片來源：YouTude@Annann Heihei）

最後，她又介紹了一種為肌膚製造保護屏障的方法，適合濕疹不是很嚴重的患者使用。方法是將一粒米份量的凡士林，與礦泉水保濕噴霧混合，融為一體後適量地塗在臉上，之後可再用回少量日常的護膚品即可。

文章獲Annann Heihei授權轉載，原文內容見此，Annann Heihei Instagram：https://www.instagram.com/chanannann97/

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責任編輯：羅嘉欣