【周末好去處】電子高爾夫球同樂日10.4舉行　可透過模擬器練波設教練指導

▲ （iStock圖片）

為慶祝73周年國慶暨香港回歸25周年，香港高爾夫球總會與油尖旺民政事務處將於10月4日至6日，舉辦油尖旺區「電子高爾夫球同樂日2022」。活動於香港文化中心露天廣場C區舉行，設有職業高球教練親身傳授高球技巧，費用全免。

活動期間將有設戶外帳篷，職業高球教練會在場指導市民，如何利用模擬器學習高爾夫球基本技巧。

「電子高爾夫球同樂日 2022」的開幕儀式將於10月4日中午12點55分舉行，由油尖旺民政事務專員余健強，JP、高總會長謝思訓、高總行政總裁賴以尊，及香港高爾夫球代表隊成員及 2021電競高爾夫球錦標賽冠軍鄧子軒（男 子組冠軍）及譚亦晴（女子組冠軍）擔任主禮嘉賓。

活動時間表及詳情如下：

日期：10月4日至6日

時間：中午12點至晚上7 點

地點：尖沙咀香港文化中心C區廣場

費用：全免

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳麗娜