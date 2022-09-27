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【周末好去處】電子高爾夫球同樂日10.4舉行　可透過模擬器練波設教練指導

社會 16:31 2022/09/27

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熱門 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

（iStock圖片）

為慶祝73周年國慶暨香港回歸25周年，香港高爾夫球總會與油尖旺民政事務處將於10月4日至6日，舉辦油尖旺區「電子高爾夫球同樂日2022」。活動於香港文化中心露天廣場C區舉行，設有職業高球教練親身傳授高球技巧，費用全免。

活動期間將有設戶外帳篷，職業高球教練會在場指導市民，如何利用模擬器學習高爾夫球基本技巧。

「電子高爾夫球同樂日 2022」的開幕儀式將於10月4日中午12點55分舉行，由油尖旺民政事務專員余健強，JP、高總會長謝思訓、高總行政總裁賴以尊，及香港高爾夫球代表隊成員及 2021電競高爾夫球錦標賽冠軍鄧子軒（男 子組冠軍）及譚亦晴（女子組冠軍）擔任主禮嘉賓。

活動時間表及詳情如下：

日期：10月4日至6日

時間：中午12點至晚上7 點

地點：尖沙咀香港文化中心C區廣場

費用：全免

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責任編輯：陳麗娜

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