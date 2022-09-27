【虐兒案】國際培幼會促社署採取預防性監管　為兒童照顧機構提供清晰營運標準指引

▲ 保良局嬰兒組發生懷疑虐兒事件。（資料圖片）

保良局嬰兒組發生懷疑虐兒事件，一名33歲女職員涉粗暴對待最少6名幼童，包括將他們推跌在軟墊上。保良局已報警處理，社署亦正調查事件。國際培幼會（香港）回應事件時說，社署應為兒童相關機構提供清晰的營運標準指引，並修訂相關標準，說明機構應如何確保兒童免受侵犯，以進一步預防虐兒事件發生。

國際培幼會稱，欣悉社署對兒童住宿照顧服務機構的監管機制發揮效用，認為緊密的巡查制度有助署方全面了解幼兒的狀況，並在發現懷疑虐兒事件後要求機構及時跟進及改善機構運作，希望是次事件中受影響的兒童能夠獲得妥善跟進。

不過，培幼會認為，揭發虐兒事件只是守護兒童的「次級預防措施」，為進一步預防虐兒事件發生，社署應為兒童相關機構提供清晰的營運標準指引，鼓勵機構訂立「守護兒童政策」，從一開始減低兒童在機構內受傷害或虐待的風險。培幼會建議，社署在檢討兒童住宿照顧及相關服務的過程中，修訂《服務質素標準》的第16項，說明機構應採取什麼合理步驟來確保兒童服務使用者免受侵犯，並將其標準及指引擴展至其他兒童相關服務的社福機構。

國際培幼會（香港）早前參考各地區的相關法規及標準，制訂建議《守護兒童政策》框架，當中涵蓋4大範疇及20項標準，期望能為社署及業界提供實證為本的參考，協助機構制訂《守護兒童政策》，保障兒童在機構內的安全。

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責任編輯：黃悅晴