【最新疫情】今增3667宗確診　0+3實施首日錄193宗輸入個案

▲ 今增3667宗確診 0+3實施首日錄193宗輸入個案（陳國峰攝）

新冠肺炎疫情持續，今（27日）為衞生署衞生防護中心第3日取消每日例行疫情記者，中心透過新聞稿公布，今日新增3667宗確診個案，包括3474宗本地感染個案及193宗輸入個案，並多6名患者離世，第五波疫情期間共錄得9,921宗死亡個案。

輸入個案中，90宗於機場確診、62宗於抵港首3日在檢疫酒店或社區檢測中心揪出、37宗於抵港第4至7日確診、4人於抵港第8日後驗出陽性。昨日為本港首日實施0+3檢疫措施，即抵港人士可免酒店檢疫，衞生署指未有細分抵港首3日在檢疫酒店外確診人數。

院舍方面，則有6間安老院舍共18名院友確診，致54人需檢疫。學校個案方面，昨日共599名學生和100名教職員確診，涉418間學校，21間學校共24班因出現群組感染，需暫停面授課7日。

Omicron變異病毒株新亞系方面，衞生署公共衞生化驗服務處於9月18日至24日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔約3.5%及86.3%（七天移動平均比例）。

截至昨日，共有1,966名確診病人留醫治療，當中有183名新增確診病人。新增呈報8名危殆病人及7名嚴重病人，現時合共有43名危殆及42名嚴重病人，當中13名危殆病人正接受深切治療。

本港昨增4,034宗確診，較前一日微升137宗。

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記者：鄧凱文