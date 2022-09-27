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【打擊走私】涉走私市值約2370萬元貨品　警拘24人

社會 17:03 2022/09/27

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熱門 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

(黃傑偉攝)

警方今日（27日）表示，拘捕24名男子，涉嫌干犯出口未列艙單貨物、危害他人在海上安全及拒絕停航等罪，涉走私市值約2,370萬元貨品。

水警總區（行動）總督察陳思敏指，截至9月27日，共拘捕15名港人，年齡介乎18至49歲，及7名內地人，年齡介乎21至39歲，行動中檢獲大批走私物品總值2370萬元。

水警總區刑事部行動處理總督察陳翔指，水警總區於9月13日開始展開反黑社會海上走私活動，代號雷霆2022，水警聯同海關、飛行服務隊及海事處，於9月開始至今偵破3宗海上走私活動，共拘捕6名男子，撿獲貨物市值460萬元，包括2噸急凍和牛及香煙。另外於9月20日水警於東龍島救起兩名墮海內地男子，送往水警基地調查，2人承認於19日在南丫島進行走私活動期間快艇著火，3人跳海逃生，其中一人於海上喪生，其後警方在橫瀾島以東發現著火快艇，到場時快艇已燒毀沉沒。

警方強調輸入未列載貨清單貨物即走私屬嚴重罪行，一經定罪可被判罰款200萬元及監禁7年，而危害他人海上安全可被判監禁4年及罰款20萬元。

(黃傑偉攝)

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記者：黃傑偉

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