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【兩代男神】黃德斌自爆右耳失七成聽力　跟魏浚笙合作談追夢

娛樂 16:59 2022/09/27

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熱門 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

兩代型男魏浚笙及黃德斌近日合作保險廣告。

兩代型男魏浚笙（Jeffrey）及黃德斌近日合作保險廣告，片中分飾兩爺孫。德斌飾演一位2105年的未來作曲家，某日無意發現爺爺Jeffrey的作品，決定穿越時空，回到2022年尋找當時只有24歲的Jeffrey。兩爺孫更合力譜出一首能夠療癒人心的傳世樂章。

片中，最後二人一邊在天台深情對話，一邊品嚐咖啡，德斌感激爺爺Jeffrey的堅持，為他積存豐厚的財富，才可在未來全力追尋自己的理想。故事看似錯綜複雜，但結局令人回心微笑，突顯讓愛跨越時間的承諾。

今次新一代男神Jeffrey與德斌首度合作為宣傳片，而音樂是他們的共同興趣，令二人拍攝時一拍即合。

二人分享追夢歷程。

現實生活中，Jeffrey為了拍攝運動題材新劇而苦練六塊腹肌，同時亦不忘歌手夢。Jeffrey在活動上透露即將推出第一首個人歌曲，用行動證明只要堅持不懈，就可以夢想成真。 

此外，德斌亦分享自小也有一個音樂夢，原來他在高中時期曾與幾位同學合租小小的Band House玩音樂，更組成了一支無名樂隊。後來因為一次游泳後細菌入耳，導致右耳失去七成聽力，令他聽不到某些頻率及細膩之處。

耳疾雖然令他無法全心投入音樂之中，但卻無阻他在演藝工作中拼搏，並闖出一番事業。他很高興今次在宣傳片以演員的身份一嚐成為專業音樂人的滋味。 

最新影片：黃紫恩訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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