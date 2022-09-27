《阿姆斯特丹》被喻明年奧斯卡大熱作　小丑女+蝙蝠俠+后翼女大鬥演技

▲ 基斯頓比爾再挑戰演技。

集合多位荷里活巨星演出的《阿姆斯特丹》（Ameterdam），三大主角包括金像影帝「蝙蝠俠」基斯頓比爾（Christian Bale）、「小丑女」瑪歌羅比 （Margot Robbie）和 《天能》（Tenet）尊大衛華盛頓（John David Washington）！

同時殿堂級金像影帝羅拔迪尼路（Robert De Niro）和樂壇天后泰勒絲 （Taylor Swift）亦有助陣。

星光熠熠陣容

其他演員並有《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》（Bohemian Rhapsody）金像影帝雷米馬利克（Rami Malek）、《后翼棄兵》（The Queen’s Gambit） 金球視后安雅泰萊采兒 （Anya Taylor-Joy）、《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy） 女星素兒蘇丹娜（Zoe Saldana）等大鬥演技，單是睇星已經目不暇給！

▲ 羅拔迪尼路演出。

神級大導再闖奧斯卡

導演大衛奧羅素（David O. Russell），代表作有《騙海豪情》（American Hustle） 和《失戀自作業》（Silver Linings Playbook） ，兩部作品都囊括最佳電影、最佳導演、最佳編劇、最佳男女主角和男女配角的大獎提名，《失戀自作業》更為珍妮花羅倫絲 (Jennifer Lawrence) 奪得影后殊榮，功力非凡。今次籌備五年、再度自編自導的史詩式鉅製，已被看好有望成為問鼎奧斯卡的得獎力作！

基斯頓比爾演技突破

男主角基斯頓比爾一向以演技精湛見稱，今次再度突破自己，飾演大情大性的醫生兼退伍軍人，前所未見的角色和造型，令人耳目一新。

基斯頓比爾有望繼《擊情手足》（The Fighter）贏得最佳男配角金像獎，以及《騙海豪情》和《為副不仁》榮獲奧斯卡最佳男主角提名後，再度角逐影帝殊榮。

▲ 群星拱照。

虛構故事結合歷史事實

電影以一宗殺人命案為引子，牽涉到美國史上最震撼的神秘陰謀，預告片指大部分劇情確有其事，以虛構故事完美結合歷史事實，真真假假，曲折離奇，加上導演獨特的黑色幽默風格，有關愛與忠誠的友情命題，構成一部引人入勝話題作。

▲ 陣容豪華。

金像級製作班底

電影製作班底同樣強勁，包括三屆奧斯卡最佳攝影得主Emmanuel Lubezki、金像提名美術指導Judy Becker、兩屆奧斯卡最佳服裝指導Albert Wolsky、金像提名剪接師Jay Cassidy，以及金像提名作曲家Daniel Pemberton，一班大師級精英合力呈現1930年代的紐約和歐洲獨特的面貌和風情，值得在大銀幕細意欣賞。

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