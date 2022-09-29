【香港小姐】郭柏妍約心儀男生出街慘食檸檬　A0女神Rosita公開擇偶條件

▲ 郭柏妍成潛力小花。

在娛樂圈這個花花世界，要成為一個亮眼的明星絕不容易，當中你要面對無比的壓力及無數的考驗，更要深明付出與收穫很多時不成正比，皆因除了要不斷裝備自己外，觀眾緣亦十分重要，就如入行兩年的2020年香港小姐季軍的郭柏妍（Rosita）絕對是一個好例子。

雖然Rosita入行日子尚短，惟已經一劇接一劇，不論手握的劇集，還是角色機會都較同屆港姐多，可謂備受無綫力捧，絕對為新一代的上位小花之一，前途無可限量！

由參選港姐入行的她，當時憑甜美樣子被封為「港版周子瑜」，並視為大熱門之一，終她不負眾望，勇奪季軍寶座，但個性文靜的她並非由小時候已有參選的念頭，更自認是宅女。

▲ Rosita指最初從沒想過參選港姐。（陳慧安攝）

【台慶亮燈】郭柏妍與林敏驄合作感幸運 為拍劇學踩滑板：是個挑戰

自認宅女 突然選港姐

Rosita接受TOPick專訪指小時候是宅女，從沒想過參選港姐：「中學時一直戴眼鏡，亦不是大家所指的校花類型，直到讀大學三年級才轉戴隱形眼鏡 ，那時有朋友叫我參選港姐，但我都沒這念頭。直到做了一年全職工作，發覺自己想有新嘗試 ，便膽粗粗報名參選，藉是次機會挑戰自己，看看有沒有機會嘗試在幕前發展。」

從一份全職穩定的工作，突然跳進被外界認為是大染缸的娛樂圈，無疑父母都會有所擔心，惟Rosita坦言感激父母無條件的支持，成為其的最大動力：「家人一直很支持和放任我做自己喜歡的事，他們亦是我參選的動力，所以很感謝他們。即使現在要參與不同的劇集，他們都很支持我， 例如媽媽會在我開劇時煲湯給我，十分照顧我。」

▲ Rosita受TVB力捧（陳慧安攝）

演員工作帶來滿足感

幻想與現實總會有所落差，Rosita直言入行後發現原來拍劇毫不簡單，更認為演員這份工作帶給她有無大的滿足感，而這種感覺是其從未感受過的。

Rosita說：「以前看劇集，以為很多場景很容易拍出來， 但其實一個場景是分很多不同的鏡頭拍攝， 拍的時候要做幾次，而每次都要一樣， 所以短短一個畫面，真實做的時候要花很多時間 。而已，我認為以前自己的工作十分有規律，但當演員就有不一樣的感覺，當完成一個很喜歡的場口，那種成功感和滿足感是很大。」

雖然只是短短入行兩年，惟Rosita自言在性格上已有很大改變：「以前比較文靜，通常在朋友圈子都不會怎樣說話 ，很多時都是當聆聽者角色 ，別人說話時，我多數附和，亦不會特別想表達自己想怎樣 。但現在我說話多了，整個人亦變得開朗樂觀，更不時分享自己的事情，所以讀書的同學會見到我跟以前有很大分別。」

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

着重自己表現 感謝何廣沛給意見

畢竟有人的地方就會有比較，尤其在這行有不少女藝人，外界無疑會將她們互相比較，對新人來說難免會有所壓力，對此Rosita表現淡定謙虛表示較專注自己的工作表現，不會與別人比較，反而介意自己做成怎樣，着重自己的表現別人會有怎樣的看法，故每次拍攝後她都會問導演監製或同場的對手，很想知道怎樣可做得更好。

她特別感謝何廣沛給予意見，令其更留意演戲上的細節：「在《雙生陌生人》中何廣沛演我上司， 後來與他合作另一套劇就是《破毒強人》，劇中我與他有特別關係，因為他知道我很新，他亦給了我很多意見和很願意分享他的經驗。有時我留意不到的細節都會提醒我 ，例如走位﹑望機位 ，所以很感謝他。」

▲ 好着重自己表現。（陳慧安攝）

努力裝備自己 視胡定欣為學習對象

作為新人的Rosita絕對是得到「幸運之神」眷顧，入行後所接拍的劇集角色都甚有發揮，更有份拍攝公司不少的重頭劇，包括《白色強人II》﹑《破毒強人》以及《下流上車族》等。

難怪她也自言很幸運，故會好好把握每一個機會，亦努力裝備自己：「因為之前沒有經驗，不用拍攝的時候，我都會做多些功課， 亦會看不同電影幫補知識， 有時我還會上演技班 ，我覺得上演技班可以看到別人怎樣演，老師又可看到你自己未發挖的東西。」

談到Rosita視哪位藝人為學習對象，她思索半刻表示為兩屆視后的胡定欣，並憶述拍攝《白色強人II》的點滴：「記得其中一場戲講我要坐輪椅經過走廊，那時還未清楚定欣在劇中做甚麼角色 ，當時她只是站着，但我已經覺得很有霸氣有型，很有醫生的威嚴氣場 。」

Rosita續指及後很榮幸能在《破毒強人》與其有對手戲，當中定欣給她又是另一種感覺，並感激對方教導她不少戲劇上的東西，更自言未入行前已是對方的「忠粉」：「我看過定欣很多的劇集，包括《衝上雲霄II》﹑《城寨英雄》﹑《來自喵喵星的妳》以及《鬼同你OT》，所以沒有想過有天能與她一同拍戲，更教我東西，非常開心 。」

即使拍攝經驗尚淺，惟Rosita已深明當演員毫不簡單，當中需要時間浸淫，皆因要成為出色的演員必需要不斷經歷，從角色中成長，故她希望可以一步步來，不敢給自己太大壓力，盼在未來日子可以有大家喜歡的角色和出色的作品。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

親解沒有戀愛經驗原因

工作上她可算是發展一帆風順，不過作為女神的她感情事當然同樣備受關注，在入行初期時她自言是「A0」，從沒有戀愛經驗，令不少人都感到十分驚訝！

Rosita解釋說：「當時的我十分宅，放學便回家不會周圍去，加上我很後期先戴隱形眼鏡，之後可能其他人先發現到我，開始有人追求。」又指雖然有人追求，但Rosita笑言身邊的男生已經在大學一﹑二年級時認識，一早清楚了解他們的性格，故覺得並非是適合的對象。

但她坦言曾遇過心儀的男生，惟最終慘被吃「檸檬」：「以前中學時都有遇過心動的男生，那時我有主動打電話約他出街， 但對方覺得要讀書 ，因為當時就快要考公開考試，後來就不了了之。」

公開擇偶要求

Rosita又認為揀對象必定要成熟：「我覺得要叻過我，性格開朗樂觀，這樣大家一起時才不會在悲觀的情緒上。」又指雖暫未有對象，但依然保持開放態度，不會因為港姐的光環下，令其不敢認識異性。

或許還是新人的緣故，她表現仍有點兒緊張，不過在訪問中筆者最欣賞她對戲劇世界充滿好奇和入行的初心，絕對是「潛力股」，希望她可一直做到毋忘初心，繼續堅持信念，相信自己。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

髮型: @HAIR TERRENCE

服飾: @myaleshia

場地提供：PHENOMENON WINE·DINE ( The ONE)

記者：陳曉柔

最新影片推介：黃紫恩專訪