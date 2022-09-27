【K場之后】靠卡拉OK起家一手發掘容祖兒　劉麗萍圓夢教唱歌曾栽培高晨維

▲ 曾任歌唱老師的劉麗萍，斥資6位數開音樂學校。

唱K相信是不少港人的集體回憶。曾經是業界龍頭的BIG ECHO，高峰期有18間分店，還搞過歌唱比賽，發掘了容祖兒、胡諾言。創辦人劉麗萍（Apple姐）現已退下K場戰線，曾任歌唱老師的她，斥資6位數開音樂學校，卻不再以賺大錢為目標，只希望有個平台培育有潛質的學生。

劉麗萍開設於尖沙咀的音樂學校，有個小型舞台，還有霓虹光球的布置，更像一個表演場地，原來是她曾在日本發展音樂的兒子給予的意見。「雖然地方不大，但這裡有錄音地方，又會提供排舞、化粧、演戲訓練，但教音樂是主力，其他則是配套，譬如每星期都有Live Band為學生伴奏，讓他們習慣表演，日後有機會時不會太緊張。」

▲ 劉麗萍由經營卡拉OK至音樂學校，對人生也有不同看法。（攝影：陳國峰）

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她現時在尖沙咀共開設兩所學校，投資逾6位數，Apple姐不諱言：「相比以前開卡拉OK，動輒投資過千萬，這規模只是很小型，人生高高低低已看透，我出身窮困，年青時認為人定勝天，非常搏殺；現在年紀漸長，才信上天自有安排，一切量力而為，你有心去做，自然會有回報，也不會有遺憾。」

赴日本洽談K場版權

劉麗萍自12歲起便隨指揮家葉惠康（葉詠詩父親）學聲樂，中學已參加合唱團，又學過唱流行曲，自言教授音樂是自小夢想，但她要在人生走過高低起跌後才能如願。

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然而，她的事業發跡早跟音樂有關。90年代，劉麗萍曾代理日本的音響喇叭器材，當時卡拉OK剛流行，她看到有商機，惟坊間供應的卡拉OK歌曲很少，她就分別向日本和香港的唱片公司洽談版權，將改編日文的廣東歌如《忘不了你》拍成伴奏音樂影碟。

最初她向本地的酒吧餐廳推銷這些設備，後來索性自己開卡拉OK餐廳「大亨廊」。Apple姐憶述：「那時生意非常好，坊間有很多這類型餐廳，客人在大廳邊吃飯邊等上台唱歌，有時客人太多，難免有爭執，於是便想到開設獨立卡拉OK房間。剛好在日本見到BIG ECHO這品牌，便洽談合作經營，90年在香港開了首間BIG ECHO，有34間房，當時算很大型，其他行家本來不看好，但我把價錢訂得大眾化，結果生意不俗，很快賺到錢再開分店。」

▲ 90年代經營BIG ECHO，高峰時全港有18間分店。（受訪者提供）

曾被勝利沖昏頭腦

高峰期BIG ECHO在全港有18間分店，至03年因沙士疫情衝擊才逐一結業。現在回想，劉麗萍坦言是勝利沖昏頭腦。「最初開第一間店時，我才20多歲，那時心態很純粹，只想令卡拉OK普及。後來開始有行家競爭，漸漸變了像打仗，有壓力，也忘了初心，只想開更多分店，搶貴了租金，卻沒想過市場能否容納。」

她說賺到錢時，就不斷給員工升職加薪，以為是獎勵，卻令成本更為上揚。「90年代一個普通侍應人工加小費便兩、三萬，經理更有逾6萬元，其實是脫離了市價。」

另外，當時她仿效日本的管理方針，所有事都要制度化，連接待客人的用語都要統一。「其實這樣也不好，因為欠人性化，員工變得沒有彈性，就少了上心。我試過在店內看到垃圾，吩咐經理處理，可是大家只看指引，互相通傳，結果一小時後那件垃圾仍在。」

二度開K場仍失利

03年BIG ECHO全線結業後，劉麗萍一度轉行經營其他行業，至2016年曾考慮退休，惟當時有朋友找她教學生唱歌，讓她又恢復雄心，再一次重搞卡拉OK。「那時在旺角找到一個6千多呎的地舖，原先一心開音樂學校，但見到地方大，又有合資股東，便貪心起來，再度開了BIG ECHO iBox，日間作教學用途，晚上就做卡拉OK。」

不過，她坦言市場氣候已變，生意亦變得複雜。「譬如申請各樣牌照變得需時，歌曲版權費亦非常貴，實在好難做，結果開了兩年無奈再結業。」

見證過行業興衰，她亦為現時仍在經營的行家感吃力。「卡拉OK經營成本比以前高很多，收費卻不能大幅增加，因為大家娛樂多了，不再一定要去唱K，加上近年有疫情衝擊，實在不容易。」

▲ 當年發掘容祖兒入行，已成天后的Joey仍難忘恩情。（受訪者提供）

炎明熹是半個徒孫

BIG ECHO在90年代曾舉辦唱歌比賽，並一手發掘了容祖兒，後來容祖兒簽約英皇，一直成為樂壇天后，但未忘劉麗萍的恩情，16年她二度經營卡拉OK時，祖兒亦有出席開幕禮。

Apple姐憶述：「很多人以為祖兒是我（唱歌）學生，其實我只是她第一個經理人，祖兒本身已很叻，有時提點一下如何運用感情便可。」

至於參加《聲夢傳奇》成名的炎明熹（Gigi），其歌唱老師高晨維，當年曾跟劉麗萍學唱歌，因此炎明熹可說是半個徒孫。「Gigi在13歲時，我們也見過面，現在她有很大進步，十分淡定，其技巧亦很有高晨維的影子，懂得運用身體不同部分來產生共鳴。其實高晨維亦唱得很好，不紅是很可惜，現在她找到自己的路，我亦很欣慰。」

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不再只追求物質

曾經是超級工作狂，Apple姐自言現在辦音樂學校仍是非常投入，但不再只為賺取物質滿足，去享受教好每一個學生。「有些學生可能要好早來上堂，但無論我幾累，我都會盡量配合，如果你是有心機去學，我也會教得開心，自然不覺辛苦。自己也是這樣鼓勵同學，不要先想能否入行，首先要去享受，唱歌像繪畫彈琴，是一種藝術，若不開心就不能迫，不能為賺取學費就去騙人。」

劉麗萍跟前夫育有一對子女，年青時專注事業，難免忽略家庭。現在她跟兒子同住，母子又一同打理音樂學校，這份一家人同心的歸屬感，比起昔日統率過千員工，來得更有滿足感。

記者：陳家昌