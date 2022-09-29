【消費券】最平$49入住迪士尼酒店 今晚10時Trip.com開搶$999優惠碼
第二階段第2期的政府消費券發放在即，乘接最新「0+3」放寬檢疫安排，Trip.com推出「消費券每日狂賞」活動，由9月29日早上10時至10月3日晚上11時59分（本周四至下周一）進行，推出酒店、本地玩樂限量優惠，每晚更新本地、海外酒店適用的$999優惠代碼。
共17間人氣酒店套票於9月29日早上10時開賣，包括以$1,176超低價入住香港迪士尼樂園酒店， 以$2,310入住港島香格里拉豪華山景大床房（連雙人早餐及 HK$1,000 餐飲消費額），以及以 HK$1,388 入住馬哥孛羅香港酒店高級客房（連早餐、房內海陸晚餐套餐及白酒）等。
9月29日至10月3日每晚10時起，用戶可於活動頁面競搶限量酒店優惠代碼，滿$1,000減$999及滿$1,000減 $199，共276張。此外，10月1日消費券發放當天零時零分將再度加碼，同樣派發$999及$199優惠代碼。名額有限，先訂先得，用完即止。
此外，本港入境措施放寬至「0+3」安排，港人外遊意慾大增，是次活動 Trip.com 特選多個旅遊熱點的酒店及機票優惠，目的地包括日本、泰國、韓國等。
本地精選酒店優惠如下：
|酒店
|優惠詳情
|限時優惠 （港幣）
|使用 HK$999 優惠代碼後價格 （港幣）
|香港迪士尼樂園酒店
|標準客房限時優惠
|1,176
|177
|迪士尼探索家度假酒店
|限時優惠
|1,048
|49
|九龍香格里拉大酒店
|豪華大床房＋HK$1,000 餐飲消費額＋早餐
|2,310
|1,311
|港島香格里拉
|豪華山景大床房＋HK$1,000 餐飲消費額＋ 雙人早餐
|3,080
|2,081
|香港帝苑酒店
|高級套房＋Crown Club 早餐或雅苑座自助 早餐＋下午茶、雞尾酒＋開胃小吃＋歡迎水果
|1,778
|779
|雅格酒店
|城景特大雙人床客房＋自助早餐
|1,148
|149
玩樂門票優惠如下：
|門票
|優惠
|官方售價 （港幣）
|推廣價 （港幣）
|香港迪士尼樂園
|獨家預售 72 折優惠套票 門票 送 頭箍 (價值 HK$169 或以上) - 成人
|808
|579
|獨家預售 72 折優惠套票 門票送頭箍 (價值 HK$169 或以上) - 小童
|644
|442
|Häagen-Dazs 外賣雙球 雪糕電子禮券
|【買一送一優惠 】HK$69 即可享兩客雙球 雪糕
|138
|69
|東方之珠維港遊觀光遊 船 (包括小食及飲品)
|獨家 4 折優惠船票 - 寫意午後 ‧ 維港遊 A 220 88
|220
|88
|獨家 4 折優惠船票 - 迷醉黃昏 ‧ 維港遊
|230
|92
|獨家 4 折優惠船票 - 幻彩詠香江 ‧ 維港遊
|300
|120
Trip.com 香港地區電子商務主管葉卓銘表示，政府發放第二階段第二期消費券，適逢10.1假期及政府調整入境防疫政策，市民對於旅遊項目的消費意慾大大增加。市民對 Staycation 的熱情不減，加上對海外旅遊的冀盼，熾熱的需求將帶動香港經濟增長。
除上述優惠外，用戶如以指定信用卡或電子錢包預訂相關產品可享有不同的優惠，每單折扣最高達$250。
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責任編輯：陳麗娜