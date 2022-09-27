【免針紙案】7被捕醫生所發針紙不獲接納　逾2萬針紙10月12日起失效【附醫生名單】

▲ 7被捕醫生所發針紙不獲接納 逾2萬針紙10月12日起失效

警方至今拘7名醫生疑濫發俗稱「免針紙」的「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」，港府表示所有由相關私家醫生簽發的醫學豁免證明書將不獲接納，並會由10月12日起失效。巿民如持有相關私家醫生所簽發的醫學豁免證明書，他們可按需要諮詢其他醫生，以確定是否適合接種新冠疫苗或可繼續獲得醫學豁免。

至今拘7名醫生疑濫發俗稱「免針紙」的「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」被捕，部分案件已進入司法程序。同時，醫務衞生局和衞生署亦已將相關案件轉交香港醫務委員會跟進。

港府表示，7名私家醫生合共發出2萬多張仍在有效期內的醫學豁免證明書，佔所有仍然有效的醫學豁免證明書超過一半。政府有合理理由懷疑上述私家醫生未有恰當遵從衞生署的指引發出醫學豁免證明書，因此，將不再接納相關醫生過去發出的醫學豁免證明書作為持有人不適合接種新冠疫苗的證明。

當局又指，考慮到相關市民可能需要時間諮詢其他醫生，由該7位私家醫生簽發的醫學豁免證明書將由10月12日起被視為無效。市民如持有相關醫生發出的醫學豁免證明書，可按需要諮詢其他醫生，以診斷其身體狀況是否不適合接種新冠疫苗，並向醫生申領一份新的醫學豁免證明書。

政府重申，使用虛假醫學豁免證明書違背政府致力提高疫苗接種率以築起防疫屏障的策略，嚴重破壞香港社會一直以來努力抗擊疫情所取得的成果。

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記者：鄧凱文