【秋冬手袋】Loewe 8大秋冬新款手袋　蓬鬆系列衝擊感官+觸感玩味十足

▲ Loewe 8大秋冬新款手袋。

西班牙著名品牌Loewe以精美耐用皮具見稱，在時裝界屹立超過150年。除了經典款Puzzle Bag外，還有Gate、Hammock、Balloon等都是品牌的熱門款式。今個秋冬注入全新元素，不單只換上新顏色，將經典款式加入玩味創意感，重新演繹，延續classic的精神。

1. Hammock Bag高貴優雅、輪廓獨特，可隨著抽繩改變手袋廓形，變化多端。款式自2016年面世後，一直登上熱門排行榜，深受OL女生喜愛。Loewe最近推出全新尺寸，比起mini版大一點，容量提升、實用度增加。

▲ Hammock小款緞面小牛皮肩背提包 $22,400

2. 將經典式的Puzzle以蓬鬆版本重新詮釋，以具有襯墊的亮面納帕小羊皮製作而成。雖然七巧板圖案變得沒明顯，但輪廓依然存在。外側設有拉鍊袋，方便擺放小型物件如八達通、信用卡等。

Puzzle Hobo亮面納帕小羊皮蓬鬆肩背提 $22,400

3. Puffer Goya靈感來自美學及其關鍵細節，採用鵝毛襯墊打造，為手袋帶來新鮮感官和觸感。配以金屬甜甜圈鏈作肩帶，將時尚感大大提升。

Puffer Goya亮面納帕小羊皮肩背包 $26,700

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4. Puzzle推出多款令人心動的亮麗顏色，包括橘色、粉嫩天藍色等，更可供配備冬甩環扣（Doughnut Chain Strap）作裝飾，即時令Puzzle Bag這個經典手袋變得具有秋冬感。

Puzzle緞面小牛皮小款肩背提包 $26,150

5. Goya Bag為品牌全新單品，外型四方簡約，小巧又硬挺，僅以立體Anagram同色標誌作搭扣，低調型格。

▲ Goya小號絲滑小牛皮肩背提包 $26,700

6. Puffer Flamenco採用亮面納帕小羊皮，外型似足枕頭般，蓬鬆柔軟。除了當作clutch手拿包之外，還可以斜孭及單肩多種孭法。

Puffer Flamenco亮面納帕小羊皮肩背手拿包 $22,950

7.Amazona最早於1970年代已推出手提款式，今季注入全新顏色瑪瑙藍、舊粉紅，散發高貴優雅韻味。備有印上「LOEWE」字眼的孭帶，側孭即時令造型減齡。

Amazona 16納帕小牛皮方形包 $21,650

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8. Flamenco系列披上托斯卡納長羊毛打造，灰色時尚有氣質，容易配搭日常服裝。此款同樣有肩帶可斜孭及單肩多用途孭法。

▲ Flamenco羊毛肩背手拿包 $20,750

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責任編緝：馮雪怡

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