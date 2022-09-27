【喪親之痛】亡母離世3年思念從不間斷　孝順女每早奉茶︰恨不得能多相處

▲ 亡母離世3年，孝順女對她的思念從不間斷。（iStock圖片）

「這朵花漂亮嗎？有人送我，我送媽媽。」英國的妹妹在家人的群組中貼上一張圖片。

「誰人送你這花？」四姊問她。

「一位陌生女士。今日我去超市購物時，超市門外站着一位中年女士，她捧着一大桶獨立包裝的玫瑰。當她把玫瑰遞向我時，我以為是慈善機構為籌款而賣花。正準備打開手袋掏出錢，她微笑搖頭告訴我是免費的，然後指一指玫瑰花袋附貼的紙條。」紙條上寫着︰「今天是我媽媽七十歲生日。因為新冠疾病，她跟我永別了，但我對她的愛永遠不變。即使她今天不在這裏慶祝，我決定跟七十個人分享我對她的愛，送上愛的花朵。祝我親愛的母親生日快樂！」「我收到這枝花，心裏很激動，特別想念媽媽。」妹妹說。

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我看着那幅玫瑰圖片，心頭一酸。那是家母最喜歡的紅玫瑰，從前每年她生日，我們都會送她一大束玫瑰；就是母親節，我們都愛送她玫瑰。

時間溜得太快，母親已離開我們三年。人雖不在，但思念從無間斷。每早為母親奉上三杯清茶之時，我常心中淌淚，恨不得能跟媽媽在世上多相處一點時間。

最近有學校在開學禮，要求學生向父母下跪奉茶，引起公眾議論紛紛。

「下跪奉茶就代表孝順父母？」有人反駁。

孝順可分真孝與假孝。真孝發自內心，由心底尊重父母，從行動落實孝道；假孝是為了別人的評價，不想背負不孝之名，於是在形式上盡孝。

例如供養父母，有子女願意花時間，身體力行承擔照顧父母身心需要；有子女把父母送進老人院後，鮮有探訪。

父母養你育你，能跪下奉上一杯茶，是你的福氣，也是作子女的本份。

原文刊登於《香港經濟日報》，標題為「孝順」

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