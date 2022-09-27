【施政報告2022】林筱魯倡設「地區項目管理辦公室」　政府統計處改組成「大數據局」

▲ 立法會選委界議員林筱魯建議成立「地區項目管理辦公室」。（資料圖片）

特首李家超於10月19日發表任內首份《施政報告》。立法會選委界議員林筱魯建議成立「地區項目管理辦公室」，採用數碼管理系統，讓土地房屋項目的審批及推行進度、以至拖延原因，於系統內一目了然；又建議政府統計處改組成「大數據局」統合數據，以訂立合適法規、引導及監督數據使用。

本身是城市規劃師的林筱魯認為，政府多年前已成立效率促進辦公室，只是形式上把監管進度的工作判上判，成效適得其反。為加快房屋土地供應，精簡行政程序，他建議成立「地區項目管理辦公室」，將涉及技術評估及審批的人員及權責置於同一辨公室下，強化協作功能，方便政府監管進度，徹底改善審批文件在部門間反覆循環，拖延決定的情況。

林筱魯指，「地區項目管理辦公室」透過減省部門間橫向傳遞資訊的行政程序，有助釋放專業及相關人才的創新動力和時間，肩承更多項目，紓緩政府內外的人才短缺問題，減低因虛耗人力時間而產生的成本，達至提速提效提量的目標。

林筱魯的建議書亦提及，現時一個發展項目需經由不同部門審批，過程中涉及重重資料蒐集及評估工作。各部門既不一定有全面及定期更新的數據庫，或有不同準則、系統不相連接，導致秏時耗費重覆調研，阻礙發展決策及建設施工進度。他建議由特首推動，在發展局現有的空間數據共享平台的基礎上，貫連其它部門及機構的數據庫；並訂定路綫圖，將政府統計處改組成「大數據局」，統合各方數據，訂立合適法規，引導及監督數據使用。

為便利於灣區工作的海內外人才於大灣區流動，林筱魯建議改革口岸管理模式，增設「灣區工作證」，在保障國家安全的前題下，利用科技簡化粵、港、澳三地的出入境程序，讓持有灣區工作證的人員，不論其原國籍或戶籍，均可按工作和發展的需要，自由出入及居住在大灣區各城市，吸引更多人才進駐大灣區。

另外，他又建議香港與大灣區內其他城市合作推動環保、回收、新能源發展等綠色產業基礎，產生規模經濟效應，在綠色審計（green auditing）、循環經濟（circular economy）、新能源發展、組裝合成建築等技術及規範方面制定「灣區標準」，並透過香港一國兩制優勢及國際城市地位，輸出「灣區標準」至一帶一路國家，以展示及推廣大灣區的發展模式，提升軟實力。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳葆琳