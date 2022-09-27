【肝癌】年輕夫婦同患肝癌　醫生：燉排骨常加一種食材所致

飲食不留心恐致癌。内地一對年輕夫婦到上海工作5年，但兩人精神狀態愈來愈差，求醫揭同患肝癌。醫生更檢查出兩人同患肝癌，詢問下發現，這對夫婦兩人長期會把一物跟排骨一起燉，因此出現肝臟問題。

綜合内媒報道，該對夫妻因平常努力工作，常為補充營養而燉煮排骨湯，但他們在燉煮時都，會加上從家鄉帶來的花椒。

醫生問診意外發現，因花椒因存儲不當，加上氣候潮濕，令花椒出現發霉，而女患者只沖洗一下，誤以為加上高溫烹煮就沒事，依舊進食。醫生稱，發霉的花椒孳生大量的細菌，其中就有毒性極強的致癌物黃麴毒素，若是長期食用帶有這種毒素的食物，會使毒素不斷進入體內並堆積，損害肝臟的健康，導致肝細胞發生病變，從而誘發肝癌的出現。

肝膽科醫生也表示，若肝臟受損身體，會出現這些異常狀況，如眼睛乾澀、發癢，看東西模糊，黑眼圈加重；食慾不振，吃東西沒有胃口，伴有噁心感；經常失眠、容易驚醒，說夢話、磨牙；頭髮油膩過快，脫髮嚴重，頭髮變白；小便顏色發黃，如同啤酒色，且異味大；渾身沒有精神，異常乏力，昏昏沉沉；指甲凹凸不平，有豎紋出現，並且易折斷；早上口臭嚴重，刷牙也難以緩解，且牙齦易出血需特別留心。

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責任編輯：羅嘉欣