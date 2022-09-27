【港區國安法】涉網上發布港獨口號　電腦資訊員認罪囚16周

▲ 電腦資訊員涉網上發布港獨口號，今於西九龍裁判法院被判監16周。資料圖片

30歲電腦資訊員涉在連登討論區發布港獨口號，被控1項「作出一項或多項具煽動意圖的作為」罪。涉案電腦資訊員今（27日）於西九龍裁判法院承認控罪。《國安法》指定法官、主任裁判官羅德泉判刑時指，煽動內容涉及口號，言辭尖銳和具刺激性，判囚16周。

被告陳偉倫（30歲，電腦資訊員），被控於2021年7月1日至2022年6月23日，在LIHKG發布及/或持續展示陳述，具意圖引起憎恨或藐視中央或香港特別行政區政府或激起對其離叛、引起香港居民間的不滿或離叛、煽惑他人使用暴力、及/或慫使他人不守法或不服從合法命令。

裁判官引述辯方求情指，被告犯案時正值社會撕裂，疫情嚴峻，被告欲宣洩對社會的不滿，缺乏深思熟慮才犯案。

裁判官判刑指，控罪持續約半年，被告重複發文38次，心存希望訊息不會被淡忘。裁判官續指，煽動內容涉及口號，言辭尖銳和具刺激性，或挑動心情尚未平復人士之情緒，有機會引致死灰復燃。

裁判官認為，煽動不一定需要公開表態支持才能成功，亦不能低估一些默默行動的人，考慮到煽動口號重複，感染力較低，亦沒有引致嚴重罪行。裁判官強調，雖然被告初犯，但仍須判處阻嚇性刑罰，遂以25.5周作量刑起點，考慮到其認罪及求情，減刑至16周。

案情指，警方在網上巡邏發現被告在涉案期間，以其擁有的連登帳戶「詛咒中共早日毀滅」發布了38則煽動留言，重複提及「光復香港，時代革命」、「因果由國，容港治己，義憤民誠」、「香港獨立、唯一出路」。

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記者：陳曉欣