【青出於藍】梁芷珮大仔棄加國升學入港大新聞系　盼投身多媒體繼承父母拍攝節目

▲ 梁芷珮18歲大仔放棄加拿大升學，入讀港大新聞系，有意接捧幫父母拍攝節目。

40歲三孩靚媽梁芷珮（Christy）年輕誕子，苦盡甘來，18歲大仔Brendan終於成為大學生，順利考入最心儀的香港大學新聞學學士課程，放棄原有的加拿大多倫多大學學位。Christy接受TOPick訪問時大表欣慰，因兩夫妻近年以拍攝維生，兒子受薰陶下對媒體行業產生興趣。

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Brendan原就讀沙頭角的ICHK國際學校（International College Hong Kong），在國際文憑大學預科課程（IBDP）考獲34分，獲加拿大多倫多大學社會科學學系取錄。不過，Brendan最心儀香港大學新聞學學士課程，一直等待結果，幸最後獲取錄。Christy相信與兒子的面試表現有關，

他面試一向也表現不錯，小時候帶他去學校面試，老師都很喜歡他，可能見他斯斯文文。

▲ 梁芷珮一家昨日食蛋糕慶祝大仔成為大學生，兼爸爸康復出院。（IG圖片）

考慮讀雙學位加修建築學

可是本港新聞界的發展前景暗淡，不擔心畢業即失業嗎？Christy認為現階段最重要讓兒子發展興趣，近年Brendan經常跟隨她和丈夫四出旅遊拍攝節目，漸漸對媒體方面產生興趣，希望能深入了解有關行業。她笑稱已開始放手讓兒子協助拍攝，老公可以退休。

他畢業後一定叻過我們，所以我們現在很歡迎他幫手拍攝，我和老公辦旅行社，他負責製作節目。

Brendan正考慮向難度挑戰，選讀雙學位，另再修讀建築學，而完成學位課程，也不排除再赴海外升學讀碩士課程。Christy欣慰兒子懂得計劃將來，自己也從不干預兒子選科，由他全權為自己的前途負責。

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高爾夫球港隊代表

現時開學近一個月，Brendan告訴媽媽每天返學都很開心，已開始「實戰」課程，又認識到新同學，都是讀IB出身，大家同聲同氣。被問到Brendan有沒有識到女同學，Christy笑言不知道，對於兒子返學拍拖都持開放態度，

我開放的，他知道自己正做甚麼就可以了，但他返學很忙，都不知道有沒有時間拍拖。

▲ 18歲大仔Brendan近日港大開學，很快與同學打成一片。（受訪者提供相片）

大學的生活多姿多采，本身是高爾夫球港隊代表的Brendan，因返學時間表仍未確定，暫時難以配合練習高爾夫，已經有數星期沒有練習，希望短期內能平衡好返學與練波的時間。

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年輕誕子迫自己長大

Christy回想自己22歲誕子成為年輕媽媽，當時擔心自己太年輕，不懂得如何湊大他，但也正因為多了一條小生命，自己要被迫成長，「令我更懂事，更珍惜眼前一切。」現在40歲的她與大仔出街，就如「攬住小鮮肉咁幸福」。如今看著兒子成為大學生，令Christy非常感動，

希望他讀得開心快樂，不要有壓力！

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記者︰林綺玲