【AV天王】清水健入行20多年床戰逾萬女優　每日健身食「壯陽便當」保持精力

▲ 清水健入行20多年床戰逾萬女優，每日健身食「壯陽便當」保持精力。

日本著名AV男優清水健離婚，妻子伊藤春香今日（27日）宣布，與清水健的「事實婚」關係已解除，兩人已分居，兒子現時與伊藤春香一同生活，而夫妻二人共同撫養3歲兒子。

清水健入行20多年，演出逾萬齣「愛情動作片」，「交手」過的AV女優無數，曾言能夠於90分鐘內射精15次。他早年接受過日本媒體訪問，公開他的日常生活。外形健碩的他，在忙於拍攝AV的同時，每天仍要定時食補充品、勤練肌肉，以維持美好身段。

朝8晚11生活

【早上】

8時：起床吃早餐，喝寶礦力、維他命B、運動補充品BCAA，邊看電視邊進行肌肉訓練。訓練後再吃納豆、番茄、香蕉、乳酪、健胃整腸藥等

9、10時：出門赴拍攝現場，到場後準備拍攝事宜，如剪指甲

11時：開始拍攝

【下午】

12時：拍攝完畢，服用補充品精胺酸（L-Arginine）、鋅粉

13時：前往健身房做肌肉訓練

16時：開始第二場拍攝

【晚上】

19時：應邀出席商業活動

23時：工作結束回家

清水健說過：「曾為了工作7、8年都沒有休假，每天不停的貢獻自己的精力。」他又公開了幾個貼士，有助提升床上表現，包括勤運動、訓練自己的肌肉、每天早睡早起、滴酒不沾、養成健康生活、每天自慰兩次，讓身體記着這種感覺，又指若不常常射精身體就退化。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

自創「壯陽便當」

清水健亦曾表示，30歲到40歲期間勃起力會開始下降，但是比起年齡變大，肥胖對勃起力的影響較大。

他平日晚上習慣外出食飯，拍攝完畢後會去吃拉麵、韓國燒烤等等，屬於容易長胖的人。因此除了平日的肌肉訓練，他也會在飲食方面特別小心，每餐的蛋白質、碳水化合物、脂肪的攝取都要計算，更要求自己每餐只吃3分飽。

早上，他會準備自創的「壯陽便當」。這個便當以蔬菜為主，包括椰菜花、紅蘿蔔、菠菜、椰菜、小番茄、秋葵、南瓜、芽菜，有時會加入菇類、淮山及雞胸肉等等。

他說，「從蔬菜和菇類中，可以攝取身體需要的維他命、礦物質、食物纖維，雞胸肉則是高蛋白、低脂肪。」

另外，他表示淮山含有和「製造睪固酮原料的脫氫異雄固酮（DHEA）」相似作用的成分，是可以提升勃起力的食材。

清水健透露自己不太會做飯，多數買冷凍食品的蔬菜，切到一口的大小後放入餐盒中微波即可。研發了這個「壯陽便當」之後，他會在晚飯之前先吃一點，以減緩油脂之類的吸收，並把這個習慣稱為「在內臟鋪草」。

他以前也分享過，自己從22歲起持續吃堅果，又指不少頂級男優都有吃堅果的習慣。

影片推介：

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：羅嘉欣