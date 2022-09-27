【續約爭議】科技園指只能提供數月遷出寬限期　喵坊：若年底要遷出或周六起停回收

▲ 喵坊聯合創辦人葉文琪。（陳國峰攝）

位於元朗創新園的全港唯一紙包飲品盒回收廠「喵坊Mil Mill」不獲業主科技園公司續約，租約年尾到期，一旦未能覓地重置廠房，每月約百噸紙包飲品盒或無人回收而要棄置堆填區。科技園公司行政總裁黃克強今（27日）表示，對於坊間過去幾天對科技園的批評感到非常痛心，強調一直很努力幫助經營喵坊的SSID，不存在一到期就趕喵坊離開，但指只能提供數個月的遷出寬限期，喵坊所希望的2至3年並不可能，亦未正面回應現時喵坊的用地是否已租出。喵坊回應指，

黃克強表示，由始至終很努力幫助SSID，2018年了解到他們對用地有急切需求時便協助他們在創新園尋找用地，並與他們簽訂3年合約，疫情期間也提供支援措施，包括租金補貼等，且合約原於2021年尾便到期，但了解到SSID仍未找到合適用地，也再與他們再續約一年，強調不存在租約一到期便趕他們走。

黃克強又稱，當初與喵坊簽3年短約便是考慮到元朗創新園的長遠發展，又指作為公營機構每項營運決策要考慮不同因素，如對其他持份者是否公平、發展時間表，以及會否造成其他影響，如財務、震動、噪音等，指科技園會盡可能和SSID、環保署及環境及生態局一齊找個妥善方法解決問題，同時推動再工業化發展。

▲ 行政總裁黃克強(左)。 （陳靜儀攝）

喵坊早前提出希望科技園能提供2至3年的遷出寬限期，黃克強表示，有辦法提供幾個月寬限期，但2至3年沒有可能，指不可能配合喵坊的業務發展，又強調尊重合約精神，創新園發展不能因為一件事情拖後。

對於喵坊指當初承租時獲告知至少可以承租6年，黃克強否認有關說法，指問過仍然在職的同事，他們均指沒有作相關口頭承諾，已離職的同事則無法得知，但認為正常都不會這樣說，又強調合約清晰列明租期是三年。對於為何迫切的要求喵坊離開，是否相關用地已有新承租者，科學園沒有正面回應，僅指有一定計劃，若有用地不肯定，將拖慢發展。

「喵坊Mil Mill」聯合創辦人葉文琪回應指，2018年承租時有兩名高級經理告知可以至少承租6年，其中一人負責組務，又指回收業向政府租地，一般租期均為3年，如無意外一般也能繼續續約，強調若當時知道租期只有3年，絕對不會投資1千萬設廠，但認為現時是「口同鼻拗」沒有意思。喵坊又指，願意與科技園繼續開會，但對方提供實質內容，包括發展的時間表及計劃書，讓喵坊了解現時用地的周邊，若什麼都不交代，單純要求他們離開及指他們影響發展並不合理。

葉文琪又稱，已經拒絕環保署提出的3塊公開招標用地，指希望與政府再商討是否有其他合適用地供他們繼續經營，但其預料重新設廠需要約2至3年時間，期間回收工作或要暫停。葉文琪亦表示，遷出前3個月便要暫停回收工作，因需時清拆等，因此指若年底租期完結科技園便要求喵坊搬走，回收工作或要在周六便暫停。

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記者：黃小冰