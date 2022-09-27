【金馬獎2022】《智齒》共14項提名成今屆之最 家棟秋生繼聰爭做金馬影帝 娛樂 18:28 2022/09/27 分享： 分享： 熱門 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 ▲ 《智齒》 台灣第59屆金馬獎頒獎典禮將於11月19日舉行，今天（9月27日）下午公布入圍名單，當中港產片《智齒》共有14項提名，包括最佳劇情長片、最佳導演獎，以及林家棟與劉雅瑟憑此片角逐最佳男主角、最佳女主角，成今屆最多提名的電影。 另外，港產片《窄路微塵》的張繼聰與袁澧林、《燈火闌珊》的張艾嘉分別入圍角逐影帝影后，余香凝憑《緣路山旮旯》角逐最佳女配角獎。 黃秋生亦憑由定居於香港的馬來西亞導演及編劇劉國瑞作品《白日青春》入圍角逐最佳男主角。 最新影片推介：黃紫恩專訪 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【金像獎2022】出爐影后曾被指沒演藝天賦 劉雅瑟：只要努力就可通往夢想 16:00 2022/07/18 【金像獎2022】出爐影后曾被指沒演藝天賦 劉雅瑟：只要努力就可通往夢想 【殺出個黃昏】林家棟邀謝賢復出證明寶刀未老 84歲四哥中氣足親揭養生之謎【有片】 11:40 2021/07/16 【殺出個黃昏】林家棟邀謝賢復出證明寶刀未老 84歲四哥中氣足親揭養生之謎【有片】 【校花校草2022】黃秋生臨場改對白考執生能力 寄語14歲皓嵐：唔好放棄學業 14:31 2022/09/26 【校花校草2022】黃秋生臨場改對白考執生能力 寄語14歲皓嵐：唔好放棄學業 你可能感興趣 【金像獎2022】出爐影后曾被指沒演藝天賦 劉雅瑟：只要努力就可通往夢想 16:00 2022/07/18 【金像獎2022】出爐影后曾被指沒演藝天賦 劉雅瑟：只要努力就可通往夢想 【殺出個黃昏】林家棟邀謝賢復出證明寶刀未老 84歲四哥中氣足親揭養生之謎【有片】 11:40 2021/07/16 【殺出個黃昏】林家棟邀謝賢復出證明寶刀未老 84歲四哥中氣足親揭養生之謎【有片】 【校花校草2022】黃秋生臨場改對白考執生能力 寄語14歲皓嵐：唔好放棄學業 14:31 2022/09/26 【校花校草2022】黃秋生臨場改對白考執生能力 寄語14歲皓嵐：唔好放棄學業 黃秋生 網絡熱話 導演 演員 頒獎禮