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【金馬獎2022】《智齒》共14項提名成今屆之最　 家棟秋生繼聰爭做金馬影帝

娛樂 18:28 2022/09/27

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《智齒》

台灣第59屆金馬獎頒獎典禮將於11月19日舉行，今天（9月27日）下午公布入圍名單，當中港產片《智齒》共有14項提名，包括最佳劇情長片、最佳導演獎，以及林家棟與劉雅瑟憑此片角逐最佳男主角、最佳女主角，成今屆最多提名的電影。

另外，港產片《窄路微塵》的張繼聰與袁澧林、《燈火闌珊》的張艾嘉分別入圍角逐影帝影后，余香凝憑《緣路山旮旯》角逐最佳女配角獎。

黃秋生亦憑由定居於香港的馬來西亞導演及編劇劉國瑞作品《白日青春》入圍角逐最佳男主角。

最新影片推介：黃紫恩專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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