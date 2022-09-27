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【消費券1萬】10.1發放第2期消費券　一文看清多項消費玩樂優惠

社會 18:35 2022/09/27

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熱門 香港小姐2022 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 飯戲攻心 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

10.1發放第2期消費券，一文看清多項消費玩樂優惠。（陳國峰攝）

第二階段第2期的政府消費券10月1日發放，本地多個商場、商戶、酒店自助餐及網上預購平台紛紛推出消費回贈或折扣，TOPick為大家整合各項優惠。

網上預購平台

Trip.com推出「消費券每日狂賞」活動，由9月29日早上10時起，推出酒店、本地玩樂限量優惠，每晚更新本地、海外酒店適用的$999優惠代碼，購買酒店輸入代碼可減價999元，迪士尼探索家度假酒店一房最平49元有交易，詳情即看【下一頁】

零售商

惠康、萬寧及7-Eleven推出多項優惠，其中9月30日起買惠康現金券最多回贈600元，買$1,000 即送$50，買$2,000送$120，其後每買多2000元回贈$120。另外，於7-Eleven分店使用八達通領取消費券，即可獲贈2張$3優惠券及1張 7CAFÉ $7換購券；凡購物滿$30，即可使用贈送的$3優惠券一張。詳情即看【下一頁】

酒店自助餐

多間酒店自助餐推出預訂優惠，旺角Cordis康得思酒店提供多款海鮮如新鮮紐西蘭生蠔、麵包蟹﹑凍蝦等，平日午餐成人300元有找，五星級酒店帝苑酒店「雅苑座」午餐低至65折，每人251元，首50名訂座可享折扣。詳情即看【下一頁】

商場

港鐵商場再度推出大型獎賞活動「一Click即搶」，送出36,000份電子優惠券，合共總值1,800萬元。另外，德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城及連理街推出「日日賞不停」活動，MTR Mobile登記用戶於推廣期內，於指定類別商戶透過電子貨幣即日消費滿指定金額，可獲高達合共$800電子優惠券。詳情即看【下一頁】

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記者：陳麗娜

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