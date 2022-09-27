【0+3】舒淇首任旅行品牌大使　鼓勵重拾旅遊熱情

▲ 舒淇擔任旅行大使。

旅行計畫「萬豪旅享家」近日推出全新品牌宣傳活動，宣佈舒淇成為亞太地區首位品牌大使，並同時釋出如電影般的全新宣傳影片「聽旅行說」，通過探索親情、愛情、友情等人際關係，啓發大家以更好的心態擁抱日常，以獨特的角度詮釋「旅行的力量」。

此次宣傳片由擅長營造氛圍感的著名廣告導演張哲掌鏡，以獨特的影像質感和敘事節奏，將三段關於親情、友情和愛情的旅行故事巧妙相連。知名音樂製作人雷光夏更爲影片親自創作了背景音樂，以優美的曲調鋪陳，襯托著溫柔且浪漫的旅行故事。

宣傳片的每段故事都與主題「旅行的力量」互相呼應，讓觀衆重新看待、了解和珍惜這些看上去平凡細微的情感。

故事背景設定在一間神秘又浪漫的酒吧，舒淇作為酒吧的老闆和調酒師，在引人入勝的背景音樂的烘托下，傾聽顧客娓娓道來一段段旅行故事，引發觀衆對旅行的無盡遐想。

舒淇認為旅行是一個探索和改變的過程，在旅程中，她能放慢生活的節奏，以全新角度看待親情、友情和愛情，繼而重拾擁抱日常生活的動力。

萬豪旅享家不僅為旅程帶來更多禮遇，當中所提供的豐富體驗更能為她帶來不同的靈感，醞釀各式各樣故事，讓她能汲取新能量去面對繁忙的日常生活。

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