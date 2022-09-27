【IT狗】岑珈其獲韓國釜山國際電影節提名　與《魷魚遊戲》朴海秀爭最佳男配角獎

韓國釜山國際電影節今日（9月27日）公布岑珈其憑《IT狗》入圍提名「亞洲內容大獎」的最佳男配角，其餘四位入圍提名還包括《魷魚遊戲》朴海秀、《Tracer》朴埇佑、《Hurts like hell》Vithaya Pansringarm及《八角亭謎霧》祖鋒，而韓國當紅人氣男神丁海寅亦會擔任頒獎禮主持。

衝出國際獲得提名肯定的岑珈其回應說：「好感謝韓國釜山國際電影節『亞洲內容大獎』的最佳男配角入圍提名，得到評審團的肯定和支持，已經好開心好感恩！今次提名絕對係一個超級大的鼓勵，得到呢一張咁好嘅成績表我會好好珍惜。」

他續指：「我一定會繼續努力做好日後每一個作品，同埋真心要好多謝《IT狗》簡君晉導演，比今次呢個機會我參演到Kenneth Sir呢個角色，最後一定要多謝喜歡同支持我嘅每一位朋友吖！」

▲ 《IT狗》

麥曦茵獨具慧眼

現年32歲的岑珈其在16歲時在球場遇上他的伯樂麥曦茵導演，找他參演電影《烈日當空》由此入行。自小受到《烈火戰車》影響渴望當演員的他，之後繼續參與各種試鏡，希望有更多的演出作品。

奈何當時大部份都是客串及替身的工作，為生計他只好去做各種散工來賺取收入，曾做過售貨員、跟車、司機、地盤、飲食、雲石打磨、地產、保險、婚禮剪接等，回想當時他亦慶幸做過很多不同的兼職，賺取了很多人生閱歷。

珈其表示當年全家只得岑媽媽支持他：「媽媽想我賺錢回來，不是為了給她家用，而是自己維生用，所以才去做不同的散工。」

▲ 《IT狗》

最愛仍是當演員

但體驗過各種職業，珈其最愛的終究還是演員：「試過返一些很舒服的工，也試過賺錢較多的工，但我從這些工作中找不到我真正想要的。成為演員後，即使我收到早上6時的通告，我仍會很願意起床，很期待到現場拍戲，就是因為愛這份工所以不會問何時收工，也不會覺得賺得很少。」

在珈其正式入行前，最後一份工是跟大哥一同從事地產業，在決定離職前他曾經擔心無辦法給父母家用，細哥見到他為了追演員夢的認真模樣，主動向珈其提出幫他支付他的那份家用：「感謝他們容許我這麼不孝，不給予家用，讓我放心去追夢。」

▲ 《緣路山旮旯》

新片取好成績

憑住努力，珈其演技漸受肯定，2018年首次任電影男主角演《非同凡響》，及後參演ViuTV劇集《教束》及《二月廿九》等，另主持ViuTV綜藝節目《膠戰》系列，加入YouTube頻道「試當真」任常駐幕前成員。

在今年暑假上映的電影《緣路山旮旯》內，珈其更首當愛情電影男主角，可是當日電影上映後，有自稱影評人的網民在個人facebook寫所謂的影評指珈其樣衰、「毒L樣」，更表示要欺凌他致不敢當演員。

而珈其大方在網上的回應，被網民大讚有風度、EQ高而獲力撐珈其，結果花小品愛情片取得約1000萬元票房，成績不俗，現時仍在上映當中。

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