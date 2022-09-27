【跨境交通】港珠澳大橋每月增加500個兩地牌私家車配額　試行12個月

▲ 港珠澳大橋每月增加500個兩地牌私家車配額，試行12個月。（資料圖片）

運輸署今日（27日）宣布，粵港兩地政府同意以試行方式每月增加最多500個港珠澳大橋香港跨境私家車的常規配額，以加強粵港之間的陸路跨境交通及進一步善用大橋。廣東省公安廳今日開始受理新辦香港私家車使用大橋進入廣東省的申請。

運輸署發言人表示，大橋由2018年起啓用至今，已按照粵港兩地政府同意的安排，分四階段推出共19,500個大橋香港跨境私家車常規配額，以便利通行，同時促進大灣區人流往來。今次新增配額暫定會試行12個月，視乎情況檢討有關安排。

發言人提醒合資格的申請人，到內地前必須確保符合內地屆時各項針對疫情實施的入境管制和防疫抗疫措施。

此外，粵港兩地政府亦同意以試行方式每月增發最多50個大橋內地跨境私家車配額，試行期同樣暫定為12個月。

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責任編輯：李榮忠