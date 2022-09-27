【黑客疑雲】自稱中一黑客盜用梁銶琚書院教師電郵　校方稱已報警及加強網絡系統維護

▲ 樂善堂梁銶琚書院一名教師的學校電郵帳戶被盜用。（資料圖片）

一名自稱為樂善堂梁銶琚書院中一學生、名為「ShadowLST」的黑客，日前向校方發出電郵，要求學校容讓學生自由下載或卸載行動裝置管理（MDM），否則「會hack學校的所有嘢」；又稱學校的政治立場「很嚴重」。校方今（27日）稱，寄件人盗用校內教師的學校電郵帳戶發出郵件，已採取行動確保學校的保密資料系統不受干擾及加強網絡系統維護，亦已報警處理。

自稱中一生黑客破解學校內聯網，揚言團隊含IQ136指揮官：不可能在學校抓到我，詳情即看：【下一頁】

樂善堂梁銶琚書院今於校網上載通告，指出校內部分師生於昨日凌晨時分，透過學校電郵系統收到一封題為「the last warning」的郵件，表達對學校措施及活動的意見。學校調查後發現，寄件人盗用校內一位教師的學校電郵帳戶發出郵件。校方指，當日已採取行動，確保學校的保密資料系統不受干擾，亦加強網絡系統的維護及登入權限，同時已報警。校方指，由於案件已交警方處理及調査，暫時未能透露事件詳情。

校方說，向來持開放態度，歡迎不同持分者就學校推行的政策提供意見、相互交流。校方又指，事件讓全體師生正視網絡安全的重要性，日後會尋求更專業的技術支援，進一步提升學校的網絡系統安全，亦會加強師生及員工的資訊科技素養，又提醒應不時更換高強度的帳戶密碼。

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責任編輯：黃悅晴