【消費券2022】第二期消費券優惠1/10發放　即睇百佳、惠康、萬寧及屈臣氏優惠【持續更新】

▲ 一文睇清惠康、萬寧、屈臣氏及7-Eleven消費券優惠。

政府將於10月1日發放第二期電子消費券，不少商戶已陸續推出多項優惠吸引大家消費。TOPick為你列出惠康、百佳、萬寧、屈臣氏及7-Eleven優惠著數，當中更包括購買現金券即享現金回贈、禮券贈送及指定支付工具即時扣減優惠等。

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惠康

▲ 惠康購買現金券送$140回贈。（圖片來源：惠康）

優惠一：購買現金券送$140回贈

由2022年9月30日至10月13日，於惠康分店購買現金券即享額外回贈，買$1,000即送$50，買$2,000更送$120。首三天 (2022年9月30日至10月2日) 購買現金券，更可享額外限時優惠，買$1,000多送$10，回贈總值$60，買$2,000多送$20，回贈總值$140，而且所有贈送的現金券都不設最低消費。

每人限購$10,000現金券，可使用任何支付工具購買。贈送的$10及$20現金券有效期為10月5日至10月11日，贈送的$50及$120現金券有效期至10月31日。

優惠二：用PayMe享高達HK$180折扣

由2022年9月30日起，於推廣期內以PayMe於惠康旗下等超市品牌消費，可享高達HK$180折扣優惠。

日期 優惠詳情 1 由9月30日上午8時正開始 由9月30日上午8時正開始，首5,000名用PayMe於惠康惠顧任何金額的用戶，即獲HK$100優惠券，只要下次以PayMe付款，惠顧滿HK$100或以上即自動扣減。 2 由9月30日至10月31日 用PayMe惠顧滿HK$300或以上，即減HK$30，等於9折優惠。可以多次使用 3 由9月30日至10月31日 新用戶成功登記 PayMe 賬戶，完成香港身份證驗證，並惠顧滿HK$100，可獲HK$50 優惠券。

百佳

▲ $100電子優惠券到期日為2022年11月15日。（圖片來源：百佳）

即日10月20日期間，於全線香港百佳門市買$50百佳禮券，滿$1,000送$150優惠券包括2張$50百佳門市優惠券及1張$50百佳網店優惠券。

購買$50百佳禮券滿$2,000送$300優惠券包括4 張$50 百佳門市優惠券及2 張$50百佳網店優惠券；易賞錢App會員最高可獲$400 優惠券。所有優惠券到期日為2022年10月27日。

$50 優惠券詳情

• $50 百佳門市優惠券，可購買任何產品滿$150 或以上使用（每次只限使用1 張）

• $50 百佳網店優惠券，可購買任何產品滿$850 或以上使用（每次只限使用1 張）

會員專享

易賞錢App會員額外送$100電子優惠券，電子優惠券會於完成交易後系統會自動發放13張電子優惠券，並自動存入易賞錢App帳戶的「電子優惠券」內。

由9月29日至10月13日期間，於香港百佳網店買$500百佳電子禮券* 滿$1,000 送$100電子優惠券，電子優惠券於下次消費滿$200即可使用。而於9月29日至10月7日期間凡消費滿$850於結帳時輸入優惠碼CVSK1即可減$50; 消費滿$1,200於結帳時輸入優惠碼CVSK2即可減$100。$500電子禮券到期日為2022年10月31日，而$100電子優惠券到期日為2022年11月15日。

萬寧

優惠一：購買禮券送額外禮券

由2022年10月2日至10月16日，於萬寧分店購買禮券滿指定金額即額外再送禮券，買$1,000即送$50，買$2,000送$100，買$3,000更送$200。

每人每日限購$3,000禮券，可使用任何支付工具購買，贈送的禮券有效期為最少一年或以上。優惠不能與yuu折扣日或其他優惠日及時段、或消費券優惠券同時使用，只適用於香港萬寧實體分店。

優惠二：指定支付工具享即時扣減優惠

由2022年10月1日至12月31日，於分店使用八達通／AlipayHK／WeChat Pay HK／PayMe／BOC Pay，，購物滿$288，即時扣減$28，購物滿$388，即時扣減$50，購物滿$688，即時扣減$100。

購物時只需出示支付工具內的優惠條碼（適用於八達通／AlipayHK／WeChat Pay HK）或於收銀處告知職員需使用優惠（適用於PayMe／BOC Pay），即可獲得優惠。另外，於萬寧網店，使用八達通／AlipayHK／WeChat Pay HK／PayMe購物滿$800，亦可即時扣減$100。優惠不適用於購買萬寧禮券、初生嬰兒奶粉、繳付膠袋徵費，以及不能於yuu折扣日或其他優惠日及時段時使用。

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屈臣氏

10月1日起至11月30日期間，大家用AlipayHK、BoC Pay或八達通以消費券購物，即可享盡獨家購物獎賞超過$520 ！而全線屈臣氏支援四大支付平台，包括AlipayHK支付寶香港、八達通Ｏctopus、Tap & Go 拍住賞及BoC Pay。

3大支付平台折扣優惠

BoC Pay AlipayHK 八達通 [門市限定]買滿$250 減$25 可使用優惠2次 可使用優惠1次 可使用優惠1次 [網店限定]買滿$800 減$100 可使用優惠2次 可使用優惠2次

其他優惠

產品 折扣優惠 TRU NIAGEN®樂加欣®產品 買滿$1,000 減$50 成人奶粉/關節骨骼產品 買滿$288減$30 L’Oréal Paris / Maybelline產品 買滿$499減$40 Imew/ Naturals by Watsons/ Target Pro by Watsons產品 買滿$299減$40

網店限定免費換購精美家電

9月30日至10月6日期間，凡購物滿$2,500，並輸入優惠碼 [CVSGIFT]，即可獲贈GEMINI 8L 迷你電焗爐乙部(價值$398) ！

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最新影片推介

7-Eleven

由2022年10月1日至10月5日，於7-Eleven 分店使用八達通領取消費券，即可獲贈2張$3優惠券及1張 7CAFÉ $7換購券，優惠券有效期至10月12日 。

凡購物滿$30，即可使用贈送的$3優惠券一張。另憑7CAFÉ $7換購券，可以優惠價$7購買任何口味之7CAFÉ即磨咖啡1杯，適用於熱／凍款式。

而$7換購券有效期由10月1日早上7時至10月12日。此券不可與「 買一送一」優惠或其他推廣優惠同時使用，不適用於7CAFÉ+店舖。受條款及細則約束，詳情請參閱券上之連結。

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責任編緝：張懿慧