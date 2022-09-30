【消費券2022】第二期消費券優惠1/10發放　即睇百佳惠康8大商戶優惠【持續更新】

▲ 一文睇清惠康、萬寧、屈臣氏及7-Eleven消費券優惠。

政府將於10月1日發放第二期電子消費券，不少商戶已陸續推出多項優惠吸引大家消費。TOPick為你列出惠康、百佳、萬寧、屈臣氏、7-Eleven、豐澤、實惠及電器幫ElecBoy優惠著數，當中更包括購買現金券即享現金回贈、禮券贈送及指定支付工具即時扣減優惠等。

最新影片推介

惠康

▲ 惠康購買現金券送$140回贈。（圖片來源：惠康）

優惠一：購買現金券送$140回贈

由2022年9月30日至10月13日，於惠康分店購買現金券即享額外回贈，買$1,000即送$50，買$2,000更送$120。首三天 (2022年9月30日至10月2日) 購買現金券，更可享額外限時優惠，買$1,000多送$10，回贈總值$60，買$2,000多送$20，回贈總值$140，而且所有贈送的現金券都不設最低消費。

每人限購$10,000現金券，可使用任何支付工具購買。贈送的$10及$20現金券有效期為10月5日至10月11日，贈送的$50及$120現金券有效期至10月31日。

優惠二：用PayMe享高達HK$180折扣

由2022年9月30日起，於推廣期內以PayMe於惠康旗下等超市品牌消費，可享高達HK$180折扣優惠。

日期 優惠詳情 1 由9月30日上午8時正開始 由9月30日上午8時正開始，首5,000名用PayMe於惠康惠顧任何金額的用戶，即獲HK$100優惠券，只要下次以PayMe付款，惠顧滿HK$100或以上即自動扣減。 2 由9月30日至10月31日 用PayMe惠顧滿HK$300或以上，即減HK$30，等於9折優惠。可以多次使用 3 由9月30日至10月31日 新用戶成功登記 PayMe 賬戶，完成香港身份證驗證，並惠顧滿HK$100，可獲HK$50 優惠券。

百佳

▲ $100電子優惠券到期日為2022年11月15日。（圖片來源：百佳）

即日10月20日期間，於全線香港百佳門市買$50百佳禮券，滿$1,000送$150優惠券包括2張$50百佳門市優惠券及1張$50百佳網店優惠券。

購買$50百佳禮券滿$2,000送$300優惠券包括4 張$50 百佳門市優惠券及2 張$50百佳網店優惠券；易賞錢App會員最高可獲$400 優惠券。所有優惠券到期日為2022年10月27日。

$50 優惠券詳情

• $50 百佳門市優惠券，可購買任何產品滿$150 或以上使用（每次只限使用1 張）

• $50 百佳網店優惠券，可購買任何產品滿$850 或以上使用（每次只限使用1 張）

會員專享

易賞錢App會員額外送$100電子優惠券，電子優惠券會於完成交易後系統會自動發放13張電子優惠券，並自動存入易賞錢App帳戶的「電子優惠券」內。

由9月29日至10月13日期間，於香港百佳網店買$500百佳電子禮券* 滿$1,000 送$100電子優惠券，電子優惠券於下次消費滿$200即可使用。而於9月29日至10月7日期間凡消費滿$850於結帳時輸入優惠碼CVSK1即可減$50; 消費滿$1,200於結帳時輸入優惠碼CVSK2即可減$100。$500電子禮券到期日為2022年10月31日，而$100電子優惠券到期日為2022年11月15日。

萬寧

優惠一：購買禮券送額外禮券

由2022年10月2日至10月16日，於萬寧分店購買禮券滿指定金額即額外再送禮券，買$1,000即送$50，買$2,000送$100，買$3,000更送$200。

每人每日限購$3,000禮券，可使用任何支付工具購買，贈送的禮券有效期為最少一年或以上。優惠不能與yuu折扣日或其他優惠日及時段、或消費券優惠券同時使用，只適用於香港萬寧實體分店。

優惠二：指定支付工具享即時扣減優惠

由2022年10月1日至12月31日，於分店使用八達通／AlipayHK／WeChat Pay HK／PayMe／BOC Pay，購物滿$288，即時扣減$28，購物滿$388，即時扣減$50，購物滿$688，即時扣減$100。

購物時只需出示支付工具內的優惠條碼（適用於八達通／AlipayHK／WeChat Pay HK）或於收銀處告知職員需使用優惠（適用於PayMe／BOC Pay），即可獲得優惠。另外，於萬寧網店，使用八達通／AlipayHK／WeChat Pay HK／PayMe購物滿$800，亦可即時扣減$100。優惠不適用於購買萬寧禮券、初生嬰兒奶粉、繳付膠袋徵費，以及不能於yuu折扣日或其他優惠日及時段時使用。

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屈臣氏

10月1日起至11月30日期間，大家用AlipayHK、BoC Pay或八達通以消費券購物，即可享盡獨家購物獎賞超過$520 ！而全線屈臣氏支援四大支付平台，包括AlipayHK支付寶香港、八達通Ｏctopus、Tap & Go 拍住賞及BoC Pay。

3大支付平台折扣優惠

BoC Pay AlipayHK 八達通 [門市限定]買滿$250 減$25 可使用優惠2次 可使用優惠1次 可使用優惠1次 [網店限定]買滿$800 減$100 可使用優惠2次 可使用優惠2次

其他優惠

產品 折扣優惠 TRU NIAGEN®樂加欣®產品 買滿$1,000 減$50 成人奶粉/關節骨骼產品 買滿$288減$30 L’Oréal Paris / Maybelline產品 買滿$499減$40 Imew/ Naturals by Watsons/ Target Pro by Watsons產品 買滿$299減$40

網店限定免費換購精美家電

9月30日至10月6日期間，凡購物滿$2,500，並輸入優惠碼 [CVSGIFT]，即可獲贈GEMINI 8L 迷你電焗爐乙部(價值$398) ！

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最新影片推介

7-Eleven

由2022年10月1日至10月5日，於7-Eleven 分店使用八達通領取消費券，即可獲贈2張$3優惠券及1張 7CAFÉ $7換購券，優惠券有效期至10月12日 。

凡購物滿$30，即可使用贈送的$3優惠券一張。另憑7CAFÉ $7換購券，可以優惠價$7購買任何口味之7CAFÉ即磨咖啡1杯，適用於熱／凍款式。

而$7換購券有效期由10月1日早上7時至10月12日。此券不可與「 買一送一」優惠或其他推廣優惠同時使用，不適用於7CAFÉ+店舖。受條款及細則約束，詳情請參閱券上之連結。

豐澤

▲ 豐澤消費券優惠。（圖片來源：豐澤）

由10月1日起至11月1日期間，全線門市及網店推出O+O五大出奇優惠，包括:超過1,500件精選產品勁減低至17折、派發高達總值$2,000電子優惠券、限量1折福袋登記抽籤，熱搶半價主題福袋、十大超級品牌優惠五個星期孖住賞及週六主題快閃優惠。

會員限定優惠

推廣期內，豐澤APP會員購物同時賺取易賞錢積分及豐澤i-Coin，免費換走Joseph Joseph、BRUNO、OSIM及JBL等精選禮品。以DBS 信用卡簽賬，更可享優惠高達$900及精選產品低至5折。豐澤接受四大支付平台—包括AlipayHK支付寶香港、八達通卡Octopus、Tap & Go拍住賞及BoC Pay消費券付款。

實惠

▲ Pricerite實惠《周年賞》 精選貨品低至1折。（圖片來源：百佳）

即日至10月17日期間舉辦Pricerite實惠《周年賞》，多件傢俬、家品、大小家電均以震撼價發售，精選家品/家電低至1折，精選傢俬低至5折。全線分店進行為期18天的激抵優惠，家品部/傢俬部會於活動期間分別推出的「限定激減優惠」，而傢俬部更推出高達$7,000的即減優惠。同時，Pricerite實惠提供彈性分單服務，助大家用盡消費券，盡享激抵優惠，以DBS信用卡簽賬更可額外再享高達$360折扣優惠。

日期：9月30日至10月17日（共18天）

分店：全線分店、網店、手機APP

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電器幫

於10月1日至10月31日期間，舉行一連５日會員限定「$10超級閃購週」、過千件產品激減低至３折、週末限定快閃優惠、$1,000優惠券加碼賞、免運費優惠及產品評價獎賞計劃。即日起至9月30日期間更推出早鳥優惠，送出高達$450電子優惠券之餘，同時解鎖$10閃購週優惠碼。

第一階段：早鳥優惠 (9月26日 - 9月30日)

早鳥優惠１–限量電子優惠券大放送總值高達$450

電器幫會員於早鳥期內買滿指定金額並輸入優惠碼，即可享額外折扣。

買滿$1,000，輸入優惠碼CVSE75即額外減$75

買滿$2,000，輸入優惠碼CVSE150即額外減$150

買滿$3,000，輸入優惠碼CVSE225即額外減$225

早鳥優惠2 –率先登記成為會員參加「$10超級閃購週」

於10月3日至10月7日期間，推出「$10超級閃購週」，每日精選30件人氣產品進行限量閃購，其中5款人氣產品更會以$10起發售 ！只要於早鳥優惠期內成功登記成為電器幫會員，即可於每個閃購日開始前一日率先收到閃購優惠碼，成功參與活動。

第二階段優惠：十月消費券購物賞 (10月1日 - 10月31日)

優惠1 –一連5日「$10超級閃購週」

10月3日至7日期間，將一連5日於早上十時舉行會員限定「$10超級閃購週」，每日精選30件人氣產品進行限量閃購，包括美容及健康產品、電腦、廚電、家電及視聽娛樂。

優惠２–全店過千件產品勁減低至3折

包括家庭及廚房電器、電子產品、電腦產品、美容及個人護理產品、母嬰產品及運動產品。

優惠3–週末限定快閃優惠

將於推廣期內之週六及週日舉行「週末限定快閃優惠」活動，逢週末推出50件人氣產品進行限量快閃減價。

優惠4–總值$1,000優惠券加碼賞

推廣期內購買不同類別產品滿指定金額並輸入優惠碼，即可享額外折扣。優惠碼總值高達$1,000，更同時適用於購買減價產品，將優惠結合，盡享折上折優惠。 除此之外，以livi PayLater Mastercard®購物更可享8%基本現金回贈。

優惠5–免運費優惠延後收貨再賺2,000會員積分

提供多種送貨方式供顧客自由選擇，包括OK便利店自取、自提點自取及送貨上門，購物滿$400起，劃一享免運費優惠，現貨最快更可選翌日送貨上門。

電器幫另設延後收貨獎賞，可額外獲2,000會員積分回贈。

優惠6–分享產品評價賺取高達6,000會員積分

購物後於產品頁面上留言評價，即可以每個評價賺取1,000會員積分；如獲選為每月最佳產品評價，更可獲得額外5,000會員積分。

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責任編緝：張懿慧