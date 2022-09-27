【生命鬥士】5歲Sheldon不敵癌魔媽媽懷內離世　父母︰他臨走時沒有痛苦很安詳

▲ 5歲Sheldon不敵癌魔病逝。（圖片來源︰fb「神母小戰士Sheldon」）

本港5歲男童Sheldon患罕見癌症「神經母細胞瘤」第4期，兩年來一直勇敢抗癌，直至上月起病情急轉直下，今日（27日）不敵癌魔病逝。

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Sheldon父母今日（27日）在facebook專頁「神母小戰士Sheldon」表示，Sheldon於今早8:47離世︰

雖然離開得很突然，但他臨走時沒有痛苦、很安詳，在我的懷裏悄悄地走了。

他們請大家不用擔心，此刻他們很平安和冷靜，寫道「因為我們確信小戰士會化作小天使在天父身旁，我們將來會在天上團聚。」

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Sheldon由2020年8月確診至今，已接受了多次化療、電療、腫瘤切除手術、自體骨髓移植及免疫治療。去年11月，Sheldon遠赴西班牙接受新免疫治療無效，今年2月回港接受化療及免疫治療，惟成效不理想，更有惡化趨勢。檢查報告顯示其骨髓再度出現癌細胞，縱然如此，父母堅持讓兒子接受治療，不輕言放棄，一直陪伴兒子走抗癌路。

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責任編輯︰王明芳