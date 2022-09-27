【食物安全】一款印尼進口撈麵樣本驗出致癌物　食安中心下令停售及回收

▲ 一款印尼進口撈麵樣本驗出致癌物，食安中心下令停售及回收。（網上圖片）

食安中心今日（27日）公布，一款印尼進口預先包裝即食撈麵產品的樣本驗出含有除害劑環氧乙烷。市民應停止食用受影響批次的產品。業界如持有受影響批次的產品，亦應立即停止使用或出售。

產品資料如下︰

產品名稱：喜達韓式辣雞味撈麵

品牌：喜達

來源地：印尼

淨重：435克

總代理商：金龍食品貿易有限公司

零售商：百佳超級市場（香港）有限公司

此日期前最佳：2023年5月19日

中心發言人表示，透過恆常食物監測計劃，從樂富一間超級市場抽取上述產品樣本作檢測，結果顯示有關產品的麵、調味料及辣粉樣本均含有除害劑環氧乙烷。中心已知會涉事商戶上述違規事項，並指令其將受影響批次產品停售及下架。

國際癌症研究機構目前將環氧乙烷歸類為第一組致癌物。根據《食物內除害劑殘餘規例》（第132CM章），任何人不得售賣含有危害或損害健康的除害劑殘餘食物供人食用。違例者最高可被判罰款5萬元及監禁6個月。

發言人呼籲市民如購入受影響批次的產品，應停止食用。業界如持有有關批次的產品，亦應立即停止使用或出售。

有關零售商已按中心指示對受影響批次產品進行回收，市民可於辦公時間致電其熱線2606 8658，查詢有關產品的回收事宜。

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責任編輯：李榮忠